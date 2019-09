Walter Pandiani sancionado con dos partidos

La FFRM ha hecho públicas las sanciones de la jornada número cinco de liga, donde el técnico Walter Pandiani ha sido sancionado con dos partidos tras ser expulsado ante la Deportiva Minera.

El entrenador charrúa ha sido sancionado con dos encuentros por protestar, haciendo referencia la Federación Murciana de Fútbol al artículo 120 del Código de Disciplina que indica que "Protestar al árbitro principal, a los asistentes o al cuarto árbitro, siempre que no constituya falta más grave, se sancionará con suspensión de dos a tres partidos o por tiempo de hasta un mes."

De esta forma el técnico del Lorca FC no podrá sentarse en el banquillo ante el CAP Ciudad de Murcia este fin de semana y el próximo ante el Cartagena FC que se jugará en Lorca.

Además, el jugador del Águilas FC José Manuel, ha sido sancionado con cuatro partidos por agredir a un rival "sin la disputa del balón". El jugador aguileño no podrá jugar ante el Pulpileño y tampoco ante Garres, Plus Ultra y Lorca FC, este último partido que se jugará en tierras aguileñas el 20 de octubre.