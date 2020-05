Vuelta de tuerca del CSD

La incertidumbre sigue instalada en el fútbol no profesional a falta de cinco días para que la RFEF tome una decisión sobre cómo finalizar la temporada en Segunda B, Tercera División, Fútbol Nacional Femenino y Fútbol Sala.

Luis Rubiales había solicitado al CSD que procediera a la tramitación de un decreto ley o norma que impidiera que clubes que se sintieran perjudicados por la decisión final, denunciaran y bloqueran el fútbol español la próxima temporada.

La respuesta del Consejo Superior de Deporte ha sido la redacción de un documento en el que traslada la decisión de cómo y cuando terminar la competición a la RFEF.

El documento al que ha tenido acceso nuestro compañero Isaac Fouto, señala que "que en virtud del artículo 16, Real Decreto 1835/1991, de 20 de diciembre, sobre Federaciones Deportivas Españolas, y de acuerdo con las funciones que éste les atribuye en lo relativo a la modificación de calendarios y reglamentos, sean las comisiones delegadas de las federaciones deportivas españolas las que asuman la competencia para conocer y resolver cuantos aspectos se susciten, en relación con las ligas regulares no profesionalesorganizadas o cuya titularidad corresponda a dichas entidades."

De esta forma, refleja en varios puntos las decisiones que debe tomar la RFEF, como

A) La determinación de si las ligas regulares no profesionales que no se hayan dado por finalizadas deben o no reanudarse.

B) En el supuesto de reanudarse las ligas regulares no profesionales, la determinación del momento y formato en el que proceda llevarse a cabo.

C) En el caso de no reanudarse, o pese a reanudarse y no ser posible su conclusión, la determinación del orden clasificatorio y, en especial, la fijación de ganadores.

D) En el caso de no reanudarse, o pese a reanudarse y no ser posible la normal conclusión, la determinación del régimen de ascensos y/o descensos para la siguiente temporada.

E)La determinación de otras cuestiones que guarden relación con los aspectos apuntados en los apartados anteriores, y en general sobre cualesquiera otros aspectos que en el ámbito deportivo-competicional afecten a las ligas regulares ante posibles incidencias o supuestos derivados de la situación generada por la crisis de la COVID-19.

EL VIERNES, SOLUCIÓN.

De esta forma, la RFEF deberá decidir el próximo jueves, en la reunión de Luis Rubiales con su directiva cómo se deberán finalizar las competiciones y trasladarlo a la comisión delegada que dará la resolución final el viernes.

A priori las opciones que toman más fuerza son dos. La celebración de un playoff expréss, proceso por el cual están presionando varias federaciones territoriales, o en caso de que no se puedan jugar esos playoff, la designación de los campeones de cada grupo como el equipo que ascienda de categoría.

También existen clubes que indican que en caso de no poder continuar con la competición regular, dar por cancelada y anulada la temporada, dejando en blanco los ascensos y descensos.

En segunda B se opta por un playoff entre los cuatro primeros clasificados de cada grupo (16 equipos) en una sede fija donde asciendan los cuatro mejores y ocupen las posiciones de los cuatro descendidos de Segunda A.

En todos los casos hay federaciones y clubes a favor y en contra, lo que podría generar las denuncias de muchos equipos que consideren que la decisión tomada perjudica sus intereses.

LA FFRM OPTA POR UN PLAYOFF EXPRÉSS

La Federación Murciana de Fútbol opta por la decisión de jugar un "playoff expréss" entre los primeros cuatro clasificados, en una sede fija, que sería Pinatar Arena, a partido único, a puerta cerrada y a finales de junio. Así lo indicó José Miguel Monje Carrillo en Onda Regional, donde mostró su interés en hablar "con clubes, ayuntamientos y autoridades sanitarias para dar viabilidad a ese final de temporada".

De esta forma, el CF Lorca Deportiva se enfrentaría al Mazarrón CF y el Atlético Pulpileño al Mar Menor. Los dos ganadores jugarían la final que dejaría a uno de los clubes en Segunda B.

Los entrenamientos de los equipos comenzarían a finales de Mayo tal y como establece el protocolo del gobierno

PARTICULARIDADES DE CADA GRUPO

Lo que sí tiene claro la RFEF es que todos los grupos deberán finalizar de la misma forma, situación que también refleja diferentes dificultades como se ve reflejado en el grupo canario y vasco de tercera división.

En el grupo canario, el Tenisca es líder con 54 puntos y 28 partidos, mientras que el CD Marino es tercero con 53 puntos y un partido menos, al igual que la UD San Fernando que tiene 52 puntos y un partidos menos.

También se produce otro problema en el grupo vasco, donde el Portugalete y el Sestao River están empatados a 56 puntos, siendo el Portugalete primero por gol average particular, aunque el Sestao ya ha reclamado la primera posición porque el partido de vuelta no se ha jugado y deberá prevalecer el gol average general.

En este sentido también se estudia el que asciendan los primeros clasificados de cada grupo, a partir de la fecha en la que todos hayan jugado el mismo número de partidos.

OPINIONES DIFERENTES

Las opiniones son diferentes según los intereses de cada club, como se demuestra en el grupo XIII de Tercera División. Óscar Oliva uno de los jugadores del CF Lorca Deportiva reseña que la “liga se debe dar por finalizada y resolver en un playoff expréss”. Por su parte Diego Ruiz, defensa del Lorca FC, destaca que “lo primero es la salud, y se deberá finalizar la competición cuando se pueda”. Por su parte, Gaspar Campillo, director técnico del Águilas CF indica que “la temporada se debe anular y cancelar, sin ascensos y descensos. Sería una locura jugar el próximo año una liga de 22 equipos con los problemas económicos que ello generaría”.

La situación del COVID 19 no permitirá, salvo un cambio positivo de la pandemia, el acceso del público a las gradas de los campos de fútbol hasta el año 2021 lo que significará un descenso importante en ingresos de los equipos de fútbol modesto, ya que no se podrán generar ingresos en taquilla, entradas, abonos, cantina, sorteos, etc,