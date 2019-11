Victoria antes de la decisión

El Águilas FC se impuso 0-2 ante El Palmar con goles de Ballesta y de Vicente Meca para romper la racha de siete partidos sin ganar de los costeros. El cuadro de Gaspar Campillo, que dirigió su último partido como técnico costero, fue superior al equipo murciano logrando una victoria corta después de comprobar todas las ocasiones que tuvieron los blanquiazules durante el partido.

Campillo dispuso un equipo ofensivo con Parra, Adrián, José David, Juan y Ballesta en ataque. La mala noticia la dejó el atacante aguileño José David que se tuvo que retirar del terreno de juego lesionado.

Barrenetxea disputó su segundo partido con el cuadro costero y fue otro de los destacados, mientras que Vicente Meca y Ballesta fueron los que perforaron la portería rival y permitieron que los aguileños sumaran de tres, después de siete jornada sin hacerlo.

A partir de ahora, las mirada están colacadas en la presidencia, donde el mexicano Fernando Chavero tendrá que decidir quien será el nuevo inquilino del banquillo de El Rubial. En las próximas se conocerá la decisión del mandatario del equipo costero, y analizar todas las propuestas que hay encima de la mesa donde por el momento, toman enteros, Paco Lorca, ex técnico del Lorca CF Base División de Honor, Juan Casuco, ex entrenador del cuadro aguileño y Tato, ex entrenador del Lorca FC. Tampoco se descarta que haya un tapado que salga de nombres como Meca, Felipe Cano, Sergio Sánchez o Luis Franco.

El objetivo de Fernando Chavero y Gaspar Campillo, que pasará a tomar parte de la dirección deportiva es el de dar a conocer el nombre del nuevo entrenador cuanto antes, ya que tendrá que dirigir al equipo esta semana, donde preparará el partido ante el Huércal Overa, que se jugará en El Rubial y que será el primer encuentro en el que debute el nuevo técnico.