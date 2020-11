Una victoria para cerrar el 2020 en casa

El CF Lorca Deportiva recibe este domingo a las 12.00 horas en el Artés Carrasco al Recreativo Granada en lo que será el último partido del 2020 para los lorquinos en casa. Por este motivo, el cuadro de Hugo Issa está trabajando para que su afición pueda disfrutar de este partido desde la grada.

El equipo lorquino tiene ante sí, una oportunidad de engancharse a la zona tranquila de la clasificación tras no sumar ninguna victoria en los seis partidos que se han disputado hasta la fecha. Los lorquinos, que han merecido más puntos de los tres que cuentan en su casillero no podrán contar con Baroni, que fue expulsado el pasado fin de semana contra el UCAM Murcia. Ángel Robles, que se quedó fuera de la lista de convocados para el duelo en el BeSoccer La Condomina podría hacer pareja con Galiano, o por el contrario, dar entrada el técnico Ibán Urbano a Nacho Pastor, jugador que está cedido por el Elche, y en el que no ha puesto mucha confianza el técnico vasco hasta la fecha.

Otra de las novedades en el once, podría ser la incorporación de Cristian Britos, tras debutar contra el UCAM este domingo. Ha pasado un año y ocho meses desde la lesión y dejó detalles de una plena recuperación, incluso marcando un gol que fue anulado por posición de fuera de juego.

Actualmente el Córdoba CF es el equipo que marca la zona "verde" con ocho puntos, cinco por encima de los lorquinos, que cerrarán este año liguero marcado por la pandemia el 13 de diciembre en Sevilla contra el Sevilla Atlético.

Tras el partido contre el filial hispalense, aún le quedará un partido más, contra el CD Numancia en Soria, correspondiente a la primera ronda de Copa del Rey.

Después de estos tres partidos, descanso hasta el 10 de enero, cuando los lorquinos reciben en su terreno de juego al Linares Deportivo, lo que será el último partido de la primera vuelta.