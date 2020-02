Una semana más, acumulación de partidos en Lorca

Este fin de semana volverá a ser intenso en los campos de fútbol en la Ciudad del Sol, donde se desarrollarán hasta cuatro partidos con equipos de la ciudad en competición oficial.

Tras dos semanas de descanso, regresa la competición a la Segunda División Femenina con el Brócoli Mecánico recibiendo en el Mundial 82 Francisco el Lomas al Valencia Féminas C. La venezolana Claudia Rodríguez, disputará este partido y el lunes partirá con su selección, Venezuela a jugar la Copa Turquía. El duelo entre las lorquinas y las valencianas se jugará el sábado a las 16.00 horas y abrirá el intenso fin de semana de fútbol.

A la finalización de ese partido, 18.30 horas, el Lorca CF Base DH jugará en ese mismo terreno de juego ante el Hércules de Alicante. Los lorquinos, tras perder 3-0 ante Alboraya reciben al colista del grupo. Jesús Ros que cumplió partido de sanción ante los valencianos podrá volver al once inicial. Paco Jurado y los suyos buscarán una victoria para seguir marcando distancias con la zona de descenso. Actualmente, el equipo lorquino está tres puntos por encima de Toledo y Real Murcia que son los equipos que marcan el descenso de categoría.



Para la jornada del domingo quedan los tres partidos de Tercera División. A las 12.00 horas en el Artés Carrasco, el Lorca FC recibe a Los Garres con el objetivo de ganar y no perder comba con la parte alta de la clasificación. El Mazarrón CF y el Atlético Pulpileño no levantan el pie del acelerador y le están marcando más distancias en la clasificación con los lorquinos, que no se pueden permitir otro pinchazo tras el 0-0 ante el Cartagena FC.

A las 17.00 horas en El Rubial, el Águilas FC de Felipe Cano recibe al colista, Plus Ultra. Desde el pasado 1 de diciembre (3 meses) no gana el equipo costero en casa, que además suma una racha negativa en los últimos partidos, donde suma cuatro derrotas seguidas y tres partidos sin marcar.

Los aguileños que están un punto por encima del Olímpico de Totana, equipo que marca el descenso, deberá ganar a Plus Ultra y coger algo de aire antes de viajar a Lorca, donde se enfrentará el 8 de marzo al Lorca FC en el Artés Carrasco.