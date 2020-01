Todos a domicilio

La jornada número 22 se presenta con todos los equipos de la comarca del Guadalentín jugando a domicilio.

Abrirá fuego el Lorca FC ante el Imperial, partido que se jugará el domingo a las 12.15 horas en Espinardo y que podría suponer el debut de Mathias Pogba, hermano de Paul Pogba y que se ha convertido en el último fichaje del club lorquino en este mercado de invierno. La documentación se está tramitando y desde el equipo lorquino se confía en que llegue el tránsfer a tiempo. También podría debutar Pelayo, el centrocampista que recaló en el cuadro blanquiazul la semana pasada pero que no ha debutado aún.

El que no estará para este partido será Nellar, el centrocampista argentino que fue expulsado el pasado fin de semana por doble amarilla ante Churra. Los lorquinos buscarán una victoria ante un equipo de la parte alta de la clasificación que le permita recortar los nueve puntos que hay de distancia con el playoff.



Por su parte el CF Lorca Deportiva jugará el domingo a las 16.30 horas ante el Muleño. El partido se disputará en el Municipal de Mula y no podrán estar el lateral derecho, Luismi y el atacante Andrés Carrasco, que hoy se somete a unas pruebas para determinar el alcance del pinchazo en el gemelo durante el partido ante el Águilas FC.

Bajas importantes además de las de Erik y Sergio Rodríguez, que están entre algodones y que no pudieron jugar ante el equipo costero por problemas musculares.

También pendiente de la situación de Mussoni, que el Mazarrón CF no le da la baja y de Tomás Baroni, que espera tener una ficha libre para poder jugar.



Por último, el Águilas FC jugará ante el CAP Ciudad de Murcia con el objetivo de romper la racha de siete partidos sin ganar que acumulan los de Paco Lorca. Perico expulsado ante el CF Lorca Deportiva será baja. La cita será el domingo a las 16.30 horas en el José Barnés de Murcia.

Fuera de tercera división tenemos que destacar que el Lorca CF Base DH jugará el sábado ante el CD Toledo. Será a las 16.00 horas ante un rival directo en la lucha por la salvación y el Lorca Féminas se medirá a Almassora el domingo a las 11.30 horas en el Municipal Boqueras.