Temporada sobresaliente

Se acabó un curso muy positivo para el Lorca CF Base División de Honor. El equipo de Francisco Lorca, ha logrado un hecho histórico en la Ciudad del Sol como era lograr la permanencia, algo que ningún equipo de Lorca había conseguido con anterioridad. El trabajo con la plantilla ha sido muy positivo, permitiendo a diferentes chavales de la cantera lorquina, disfrutar de la élite del fútbol juvenil y medirse a equipos de talla internacional como el Valencia o el Villarreal.

La temporada ha sido complicada, con una plantilla corta y con necesidades deportivas, como la falta de una delantero centro referente durante todo el curso. Pero el trabajo de los chavales que han llegado de fuera de la región, junto a los jóvenes valores de la cantera y el buen hacer del cuerpo técnico y directiva, han permitido que el milagro se hiciera realidad.

La derrota 1-3 ante el Villarreal fue una anécdota, y sobre el terreno de juego del Mundial 82, se vio a dos equipos que celebraron sus objetivos. Los amarillos lograron en Lorca la primera plaza del grupo y los lorquinos, refenderon la buena temporada, poniendo en algunos momentos contra las cuerdas a una de la mejores canteras del país.

Antonio Sánchez Carrasco estuvo acompañado en el palco por José Manuel Llaneza, vicepresidente del Villarreal y algunos miembros de la corporación municipal.

A partir de ahora tocará trabajar en el nuevo grupo que competirá el año próximo y que no tendrá nada que ver con el equipo actual, empezando por Francisco Lorca, el técnico que ha logrado el milagro.

Lorca no continuará en el equipo juvenil lorquino y durante las próximas semanas se conocerá algo más de su futuro. El ex jugador, ya ha indicado en las redes sociales que "Se acabó. La experiencia ha sido una pasada. Sin duda el reto deportivo más duro y exigente de cuantos haya afrontado. Muy agradecido a los que me ayudaron y a unos futbolistas gigantes".