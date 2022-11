El sueño americano

Dos lorquinos están disfrutando del Sueño Americano. Se trata de José Luis Meca y Chari Ruiz, que han aprovechado un pequeño descanso en su rutina diaria para disfrutar de un país que en el que se vive todo a lo grande y donde el "soccer" quiere hacerse un hueco entre los deportes más seguidos en este territorio como son el baloncesto, fútbol americano, hockey hielo o béisbol. De hecho, Estados Unidos acogerá el Mundial 2026 junto a Canadá y México, por lo que se está formando una selección muy joven y con calidad, para optar a cotas muy altas en próximos años.

La aventura de José Luis y Chari le está llevando estos días a disfrutar del espectáculo que ofrece una ciudad como New York, con sus luces de neón, actividades, espectáculos, gastronomia y deporte, en el que por supuesto ha estado presente el baloncesto y el fútbol.

La Estatua de la Libertad, el Empire State Building, Central Park, Puente de Brooklyn, el Museo Metropolitano o el Madison Square Garden son algunos de los monumentos y recintos deportivos que no están faltando en la visita a tierras americanas y donde las temperaturas que no pasan de los 2º

Desde una de las ciudades más encantadoras del mundo, han vivido junto a los americanos el debut de la selección de Estados Unidos ante Gales, partido que ha terminado con empate a uno en el marcador.

En uno de sus establecimentos más habituales, comida, bebida y deporte se han dado la mano, para disfrutar a miles de kilómetros de casa, de un partido del Mundial de Catar 2022.

Weah, hijo del que fuera mítico jugador del PSG y del Milán entre otros (George Weah) adelantó a los estadounidenses en la primera parte, pero en la recta final del encuentro, Gareth Bale, el ex jugador del Real Madrid, iba a poner el definitivo empate a un gol tras anotar una pena máxima cometida sobre el mismo.

La agenda de los lorquinos les llevará en próximos días a reunirse con otros lorquinos que residen en Virginia y con los que seguirán disfrutando de los encantos de un país, que no deja indiferente a nadie.

Desde tierras americanas, también vivirán el debut de la selección española en catar, el combinado de Luis Enrique que jugará el próximo miércoles 23 de noviembre, festividad del patrón de Lorca, San Clemente, ante Costa Rica a partir de las 17 horas, (10h de la mañana en Estados Unidos.)