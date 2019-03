Empate a cero goles entre el Águilas FC y el Churra en un partido igualado y con pocas ocasiones de gol. Los aguileños salieron con su once de gala formado por Javi Soto bajo palos, Fran, Edu Serrano, Bruno Caballero que regresaba al once después de varias jornadas sin jugar por lesión y Rubén Primo. En el centro del campo, jugó Rafa Álvarez junto a Peke, con José Manuel por una banda, Perico por la otra y José David con Dani Franco en punta de ataque. 4-4-2 para Gaspar Campillo que buscó el juego directo en un campo de dimensiones reducidas.

El empate sabe a poco a los dos equipos ya que el cuadro local, en caso de que el CF Lorca Deportiva logre la victoria se verá relegado a la tercera posición y el equipo costero no puede escalar posiciones en la tabla clasificatoria.

Tras este empate, ahora tocar pensar en una semana con tres partidos, ya que la jornada del 19 de marzo, día del padre, también habrá jornada liguera, para adelantar el calendario extenso de 22 equipos de grupo.

Los costeros jugarán el próximo fin de semana en casa ante el Mar Menor, lo que supondrá el regreso a los banquillos de Gaspar Campillo tras cumplir ocho partidos de sanción. El 19 de Marzo jugarán ante el CD Cieza en La Arboleja y el 24 de marzo en casa ante La Unión Atlético.