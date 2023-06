Sánchez Martínez repite como colegiado UEFA Élite

UEFA ha ascendido al colegiado internacional español Alejandro Hernández Hernández a la categoría Élite del arbitraje europeo. De esta manera, España contará para el inicio de la competición 2023/24 con tres colegiados en la máxima categoría arbitral con Jesús Gil Manzano, José María Sánchez Martínez y el propio Alejandro Hernández Hernández una vez retirados tanto Antonio Mateu Lahoz como Carlos Del Cerro Grande que también ostentaban esa máxima distinción.

Además, UEFA también ha ascendido a Juan Martínez Munuera desde la categoría Second a la First donde acompañará a Ricardo De Burgos Bengoechea. En Second se mantienen José Luis Munuera Montero, Guillermo Cuadra Fernández y César Soto Grado.

Por lo que respecta a la categoría femenina, Marta Huerta de Aza se mantiene en la categoría UEFA Élite y ya prepara su inminente participación en el Mundial Femenino de Australia y Nueva Zelanda junto a la árbitra asistente Guadalupe Porras Ayuso. En categoría First se mantienen Ainara Acevedo Dudley y Loli Martínez Madrona y se suman a misma categoría tras su ascenso Zulema González González y Olatz Rivera Olmedo.