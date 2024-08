Sánchez Martínez "elimina" al Fenerbahce de Mourinho de la Champions

Un penalti en el mintuo 119 de la prórroga ha eliminado al Fenerbahce turco entrenado por el portugués José Mourinho de la ronda previa de la Champions League.

La pena máxima transformada por Jonathan David en el minuto 119 llegó de forma polémica. El colegiado lorquino, José María Sánchez Martínez señaló el penalti a instancias de Martínez Munuera que se encontraba en la sala VAR.

Gracias a ese tanto, el Lille francés pasó la eliminatoria tras empatar 1-1 en Estambul y ganar 2-1 en su terreno de juego durante el partido de ida.

En sala de prensa, pregunta el ex entrenador del Real Madrid por la acción indicó que "es mejor no hablar del penalti. Porque cuando miro otros incidentes que me han ocurrido recientemente...Solo el árbitro sabe por qué fue penalti, solo el VAR lo sabe. Estoy orgulloso de mi equipo".