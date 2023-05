Sánchez Martínez ""Arbitrar la final de Copa es un sueño"

A sus 39 años, José María Sánchez Martínez dirigirá su primera final de la Copa del Rey en La Cartuja entre Real Madrid y Osasuna. El murciano, en Primera división desde la temporada 2015-16, se estrena en el partido más bonito del fútbol nacional, comprometido como no puede ser de otro modo. Con Raúl Cabañero Martínez y José Enrique Naranjo Pérez como asistentes, el cuarto árbitro será Juan Martínez Munuera y Santiago Jaime Latre será el responsable del VAR, con Diego Barbero Sevilla como AVAR.

A un día del gran evento, Sánchez Martínez se prepara para una cita de máxima repercusión, con todos los focos puestos en el césped sevillano. Y el murciano, en ese sentido, trabaja para que su actuación esté a la altura de las circunstancias, orgulloso después de toda una vida dedicada al arbitraje. “Es un momento de felicidad máxima”, ha apuntado en la rueda de prensa previa al encuentro del sábado. “Haciendo un poco de memoria, y hablando de cómo fueron los comienzos pasando por todas las categorías, llegar a esta final es un sueño, una meta cumplida. Nunca me imaginé estar dirigiendo una final de Copa del Rey. Como cualquier niño que empieza con un hobby, esto es un sueño. Estará mi familia en el estadio y hará que el día sea mucho más especial, estoy muy feliz dentro de la responsabilidad que conlleva dirigir una final de Copa del Rey”.

Sánchez Martínez, asumiendo la enorme responsabilidad, trata de alejarse del ruido mediático que siempre despierta este tipo de batallas. “Hay que estar aislado de muchas cosas. Nuestro trabajo es como el de un futbolista o un entrenador, hay que tomar decisiones. No podemos estar con un peso en la mochila, hay que estar preparados para cualquier giro. Lo fundamental es que cualquier deportista sepa manejar esos tiempos y el aspecto mental. En el bagaje de un árbitro hay muchas cosas, entre ellas esa tranquilidad y el saber estar, ser conscientes de que hay que tomar muchas decisiones. Nos tomamos la final con la misma seriedad que el resto de partidos”.

Autocrítica arbitral

Los árbitros designados para la final son conscientes de la situación actual a nivel público y también asumen que hay acciones que despiertan debates, como sucede con las manos. Y, en ese sentido, Sánchez Martínez ha lanzado un mensaje rotundo. “Quiero recalcar la autocrítica arbitral. Somos los primeros que hacemos autocritica cuando hay ciertos desajustes en esas manos y queremos que las decisiones siempre sean correctas. Me gustaría que los aciertos no se conviertan en errores porque eso no favorece al fútbol. Favorece a la confusión, a la crítica, a que no tengamos los criterios. Nosotros intentamos acercarnos para que todo el mundo tenga claro el criterio de las manos, pero pedimos eso, que no se convierten en errores los aciertos. Porque, principalmente, no es justo para nosotros”.

Sánchez Martínez ha valorado también los últimos sucesos y el clima de tensión que se está generando desde diferentes actores del fútbol, con manifestaciones e insinuaciones subidas de tono incluso desde dirigentes de peso. “En los comunicados que hemos publicado, es importante remarcar que se está generando un caldo de cultivo bastante malo. Y no solo en el fútbol profesional. Tenemos una responsabilidad también sobre los árbitros que vienen atrás, los del fútbol base. Yo empecé con 17 años, he pasado por todas las categorías, y los árbitros de Primera no podemos tolerar que se repitan estas situaciones que se vienen produciendo. El fútbol, como el arbitraje, es cantera. Para que aquí mañana haya un equipo arbitral, han tenido que pasar por el fútbol base. Si no somos conscientes de lo que está pasando, tenemos un problema. Y hay que dar ejemplo como sociedad".

"Tenemos, entre todos, que poner de nuestra mano. Hay actitudes e incidentes que no llevan a nada. El espejo de nuestros jóvenes somos nosotros, los que estamos en el fútbol profesional. Es importante que cuidemos nuestro deporte, que cuidemos el fútbol. A la largo, si no, se convertirá en un deporte sin valores. Y el fútbol tiene que tenerlos, como cualquier deporte. No puede ser el “vale todo”. Porque lo que vamos a conseguir es crear un monstruo”.