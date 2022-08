La RFEF saca a "subasta" la plaza del Extremadura UD en Segunda RFEF

La RFEF ha emitido la circular nueve donde se informa de los procedimientos, pagos y requisitos para optar a la plaza vacante que dejó el Extremadura UD tras la desaparición del curso pasado.

Según esta circular, el Cerdanyola ( 42 puntos ) y el Águilas FC (41 puntos); equipo que lucharon por la permanencia el curso pasado en Segunda RFEF y terminaron descendiendo tendrán prioridad para optar a la plaza, aunque deberán solicitar dicha vacante antes de las 23.59 horas del próximo 9 de agosto y hacer el pago mediante transferencia bancaria de la deuda de la entidad extremeña.

En este apartado es donde llega el lío, ya que la plaza saldrá "a subasta", reduciendo su precio conforme se cumplan plazos y los equipos no pujen por ella.

De esta forma, el equipo interesado y con mejor criterio deportivo que abone 2.048.599 euros antes del 9 de agosto, se quedará la plaza en propiedad.

En caso de que no haya ningún club interesado, la RFEF emitirá otra circular y en el plazo de un día hábil, los clubes interesados deberán abonar la cantidad de 1.024.299 euros.

Si no hubiera ningún club que haya satisfecho la cantidad, saldrá un tercer plazo, de otras 24 horas posterior a la circular emitida por la RFEF donde se deberá abonar la cifra de 512.149 euros.

Si persiste la vacante, se dará 24 horas para hacer un pago de 256.074 euros. En caso de consumir todos los plazos y no producirse el interés de ningún club ni el pago correspondiente, habrá un último plazo para ocupar la vacante de forma gratuita.

En caso de que no haya, pasados los plazos, ningún club interesado en competir en el grupo V de Segunda RFEF, la plaza quedará vacante y ese grupo contará sólo con 17 clubes.

La RFEF también ha notificado que mañana vienes, se producirá el sorteo del calendario de Segunda RFEF. En el grupo IV, Mar Menor, UCAM, Cartagena B y Yeclano Deportivo, conocerán las fechas más importantes del curso 22/23.