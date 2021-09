La primera victoria no puede esperar más

Nueva jornada en la Liga Smartbank y el Alcorcón de Juan Hernández ya tiene que sumar los tres puntos sí o sí para no entrar en problemas a las primeras de cambio. El cuadro alfarero es colista sin sumar puntos en su casillero y necesita ganar contra el CD Mirándes este sábado a las 21.00 horas. Juan Hernández que comenzó siendo titular con Anquela, dejó su sitio en el once inicial el pasado fin de semana y espera de nuevo contar con la confianza del técnico alfarero. El lorquino Juan Hernández lucirá este año, el número "11" a la espalda.

Antes, a las 18.15 horas jugará la UD Ibiza del aguileño Morillas que ha comenzado bien el curso. Los pitiusos suman seis puntos y están en quinta posición de la clasificación y quieren seguir demostrando su buen hacer ante la UD Las Palmas. Salida complicada al estadio Gran Canaria. Morillas este año lucirá el dorsa "3" a la espalda, igual que el mazarronero Alcála en el FC Cartagena. El cuadro portuario ha sumado dos victorias en las últimas dos jornadas y le han dado aire para salir a la zona tranquila de la clasificación. Este domingo a las 14.00 horas jugará contra el Real Oviedo en el Carlos Tartiere.

En el cuadro portuario, también tendrá protagonismo esta temporada el portero lorquino, Sergio Díaz que llevará el número "27" lo que le acredita como miembro de la primera plantilla aunque su ficha es del filial.



Además de estos tres jugadores de la comarca, también hacemos mención de otros jugadores que han jugado en equipos de la Ciudad del Sol, como es el caso de Alfredo Ortuño, ex de Lorca FC que llevará el número "9" en el FC Cartagena.

Junto a Juan Hernández en el Alcorcón, milita José Carlos "3", ex del Lorca FC en Segunda A.

En el Burgos CF, tres ex de La Hoya Lorca, Álvaro Rodríguez "2", Roberto Alarcón "11" y Grego Sierra "20"; en la Ponferradina, el canario Dani Ojeda, ex del Lorca FC llevará el "7" y en el CD Tenerife, otra tripleta, ex del Lorca FC; Elady Zorrilla "9", Pomares "15" y Manu Apeh "20"