Primera y segunda Autonómica

Nueva jornada en el fútbol autonómico, la cual, se disputará entre el viernes 11 y el domingo 13 aprovechando la festividad de la Virgen del Pilar del 12 de octubre.

En Primera Autonómica tenemos que destacar que el CD Tercia Sport ya ha sido retirado oficialmente de la competición, por lo que todos los partidos se darán por ganados a los rivales por 3-0. El cuadro "verde" dejó de competir hace dos semanas, tras la renuncia de Joaquín Flores a continuar con el proyecto del equipo lorquino, tras no dejarle el Ayuntamiento sacar un filial y permitir jugar al filial del Lorca FC en los Tollos.

El EF Totana regresa a la competición, precisamente tras descansar el pasado fin de semana al no jugar ante el cuadro lorquino, y lo hará ante Montecasillas el domingo a las 17.00 horas en el Juan Cayuela.

Los de Juan Carlos Cuadrado están en séptima posición de la clasificación con 8 puntos y reciben a uno de los colistas, Montecasillas que tiene 2 puntos en su casillero y no ha ganado ningún partido.

El CD Lumbreras, tras su buena imagen ante Molina, jugará el domingo a las 17.30 horas en el Polideportivo Almarjal ante el Cehegín Deportivo, que llega en cuarta posición con diez puntos. Los rojillos quieren mantener la buena dinámica de los últimos partidos y lograr algo positivo en una visita complicada. Los de José Ángel Sánchez llegan con Jonathan en racha goleadora, así como Kujabi, ambos jugadores suman tres dianas en liga.

Por su parte, el Águilas FC B de Cobo, jugará el viernes a las 21.00 horas en el Hermanos Buitrago ante el Molina, equipo que perdió 4-1 el pasado fin de semana ante el CD Lumbreras. Los aguileños, tras remontar ante Santomera, quieren mantener su buena racha, ya que suman tres victorias y están en quinta posición con 9 puntos.

SEGUNDO PARTIDO DE LORCA FC "B" EN LOS TOLLOS

El Lorca FC "B" jugará su segundo partido en el Complejo Deportivo Ángel Maria Villar "Los Tollos" tras los problemas que afrontó al inicio de competición. El cuadro de Toro Aquino, jugará el sábado a las 18.00 horas ante Santiago La Ribera.

El cuadro lorquino llega a este partido con tres puntos en la tabla y con la intención de sumar otra victoria ante un equipo que llega en décima posición con 6 puntos en su casillero y tres partidos perdidos y dos ganados.