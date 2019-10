Por buen camino

El próximo uno de noviembre se cumplirán tres meses de impagos en el CF Lorca Deportiva. La empresa liderada por José Manuel Lago Lucio y que tiene como cabeza visible en la Ciudad del Sol a José Antonio Presa "Puskas" sigue sin cumplir con los pagos a empleados, jugadores, cuerpo técnico y proveedores por lo que Joaquín Flores sigue buscando viabilidad para la entidad.

Como adelantamos en DXT Cope, este miércoles era un día clave en el futuro del club, ya que el ex presidente de la entidad Joaquín Flores, sigue buscando nuevos inversores para que puedan sacar a flote el cuadro blanquiazul, sumido en una dejadez de funciones en todos los aspectos, salvo en el deportivo, donde la plantilla y cuerpo técnico siguen dando la cara y obteniendo buenos resultados, dentro de la delicada situación económica que vive la entidad. Transcurridas las primeras 10 jornadas de competición, el equipo de Ibán Urbano es cuarto en la tabla clasificatoria y no conoce la derrota.

Ayer miércoles se produjo una reunión del ex dirigente lorquino con una empresa dispuesta a hacerse cargo del CF Lorca Deportiva, pero con las condiciones que les adelantábamos en este medio de comunicación.

Las dos premisas son claras; la primera no hacerse cargo de la deuda actual que tiene el club, unos 150.000 euros entre las tres nóminas que se deben a la plantilla, impagos a hoteles, empresa de autocares y restaurantes. Y la segunda condición, reducir un 50% el presupuesto de la plantilla, por lo que jugadores y cuerpo técnico, deberán renegociar contratos o buscar una salida pactada con el club.

Esos dos asuntos, son vitales para que los nuevos dueños, tomen las riendas del CF Lorca Deportiva lo antes posible. Las negociaciones están siendo lentas y no se quiere dar ningún paso en falso para empeorar la situación financiera, ya muy difícil del club lorquino.

En los próximos días, Joaquín Flores y el nuevo grupo empresarial, podrían dejar formalizado el documento, por lo que el contrato anterior entre Flores y la empresa de José Manuel Lago Lucio, se rompería.

Esta última situación también ha sido analizada con los actuales dueños de la entidad, que han transmitido a Joaquín Flores que no obstaculizarán la llegada del nuevo inversor.

Si las negociaciones continúan por buen camino, todo se espera tener cerrado en el plazo de unas dos o tres semanas.

Mientras tanto, la plantilla deberá seguir esperando y asumiendo costes durante los próximos días, ya que jugadores como Samu y Paquito (residentes en Alicante y Almería respectivamente) siguen desembolsando los gastos de desplazamiento a la Ciudad del Sol y otros muchos integrantes del plantel no pueden pagar alquiler de sus viviendas.

También se espera que el domingo, la plantilla lorquina viaje por segunda vez esta temporada en sus coches particulares. El desplazamiento a Cartagena para medirse al Cartagena B, en el Estadio de Ciudad Jardín a las 12.15 horas, tendrán que asumirlo ellos.