Pedro Acosta domina el mundo

Este domingo, Pedro Acosta se proclamó Campeón del Mundo de Moto2 en el Gran Premio de Malasia, finalizando segundo. A falta de dos carreras para el final, el español consiguió su segundo título mundial en sólo tres años, gracias a 7 victorias y 14 podios en lo que va de temporada.

Acosta empezó el 2023 con el objetivo claro y demostró su calidad desde la primera carrera. El inicio de campaña en el Gran Premio de Portugal fue también el comienzo de una racha de grandes resultados, con la primera victoria del año en Portimao. El piloto del Red Bull KTM Ajo volvió a ganar en Austin, mientras que en el Gran Premio de España quedó segundo. Una caída en Francia significó su única carrera sin puntos esta temporada. Posteriormente, Acosta cerró la primera mitad de la temporada con una racha casi perfecta, ganando en Mugello y Sachsenring y quedando tercero en Assen. De este modo, acortó distancias en la clasificación e incluso aumentó su ventaja en cada carrera.

La vuelta tras el parón estival fue cuando cogió ritmo, mostrando al mismo tiempo su madurez en la categoría intermedia y demostrando su capacidad de gestión y adaptación a cada uno de los Grandes Premios. Silverstone y Austria volvieron a ver a Acosta subir al podio, finalizando tercero y segundo, respectivamente. San Marino, India e Indonesia también obtuvieron más victorias, y un podio en Japón con un tercer puesto mantuvo su racha. En el Gran Premio de Tailandia, Acosta tuvo su primera oportunidad de hacerse con el título y, tras su segundo puesto, este fin de semana ha aumentado aún más sus posibilidades de título. Con su segunda posición tras una gran carrera en Sepang, Pedro Acosta es ya bicampeón del Mundo tras una espectacular temporada en Moto2.

Three years in the World Championship. Titles in every single one. ��



Cue the Jaws music. @37_pedroacosta will move to #MotoGP as a double World Champion ����#ELT1BURON �� pic.twitter.com/ZpSEiPSoZm — MotoGP™�� (@MotoGP) November 12, 2023

Acosta se convirtió en Campeón del Mundo de Moto2 2023 casi siempre presente en el podio, perdiéndose el podio sólo cuatro veces. Con dos títulos mundiales en su haber, dará el salto a MotoGP en 2024 como parte del programa KTM GP Academy. Se trata de un sistema implementado por el fabricante para identificar y desarrollar los mejores talentos, a través de Moto3 y Moto2, y darles la oportunidad de llegar a la categoría de MotoGP.

CARRERA DOMINADA POR FERMÍN ALDEGUER

El español Fermín Aldeguer (Boscoscuro) consiguió la victoria en el Gran Premio de Malasia de Moto2 que se disputó en el circuito de Sepang, en donde el también español Pedro Acosta (Kalex), segundo en el podio, consiguió matemáticamente su segundo título mundial. La tercera posición del podio, después de una intensa pelea final con el japonés Ai Ogura (Kalex), fue para el también español Marcos Ramírez (Kalex).

Will @Aldeguer54 jump to the premier class next year? ��



We just have to wait till next week to know more about his future ��#MalaysianGP ���� | VIDEO ��https://t.co/swwn8p6p6z — MotoGP™�� (@MotoGP) November 12, 2023

Con esta victoria, Fermín Aldeguer ocupa ahora el cuarto puesto de la general con 162 puntos, sólo 21 puntos por detrás de Jake Dixon que suma 183 puntos. A falta de dos carreras, Catar y Valencia, el piloto de La Ñora podía cerrar un año magnífico con una tercer posición en la general de Moto2, lo que haría mucho más importante el trabajo de motociclismo murciano tras el primer puesto de Acosta.

PEDRO ACOSTA SALTARÁ A MOTOGP EL PRÓXIMO AÑO

El "37" llegará a MotoGP el próximo año logrando unos registros realmente espectaculares. Acosta suma un Campeonato del Mundo de Moto3 y otro de Moto2, algo que sólo ha estado al alcance de la mano de los más grandes.

El ritmo de crecimiento del 'Tiburón Blanco' del Puerto de Mazarrón ha alcanzado unos niveles que no han logrado grandes nombres propios del motociclismo de las últimas décadas, como los del italiano Valentino Rossi o el español Marc Márquez.

Emulating his compatriots! ����@37_pedroacosta will jump to #MotoGP with two titles in his track record, something other Spanish stars have already done before! ����#ELT1BURON ��| ARTICLE ��https://t.co/IwZgQq9kQT — MotoGP™�� (@MotoGP) November 12, 2023

Pedro Acosta, reconocido seguidor de dos mitos de motociclismo como el australiano Casey Stoner y el estadounidense Kevin Schwantz, sumó su primer título mundial en su primer año en el campeonato del mundo de motociclismo, en Moto3, en 2021, y dos años más tarde, en 2023, se ha proclamado campeón de Moto2. Además goza ya del 'visado' para ascender hasta MotoGP de la mano de Gas Gas.

Acosta ha mostrado a lo largo de la temporada 2023 un dominio que ha sido realmente abrumador, y con ello ha evidenciado un crecimiento directamente proporcional a sus resultados, lo que ha 'convencido' a la exigente y exclusiva categoría de MotoGP de que era el momento de estar junto a los más grandes del motociclismo mundial.

LAS PALABRAS DE MARC MÁRQUEZ

El propio Marc Márquez ha tenido palabras para alabar la labor del murciano en los micrófonos de DAZN, el varias veces campeón del Mundo de Motociclismo ha indicado que "quiero felicitarle, es uno de esos pilotos que está destinado a marcar una época en MotoGP. Nadie ha conseguido muchos mundiales en fila, y Pedro será uno de ellos, marcará su época"