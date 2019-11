Paco Lorca, Tato y Juan Casuco entre las opciones para dirigir al Águilas FC

El Águilas FC ya está trabajando en la llegada del nuevo técnico. Gaspar Campillo, dejará de ser entrenador del cuadro costero este próximo domingo, tras el partido que jugarán ante El Palmar a la 17.00 horas. Los malos resultados, siete jornadas sin ganar, han motivado que el alicantino presentara su dimisión, en busca de un revulsivo o de un cambio de timón que permita reconducir la situación del equipo aguileño, actualmente muy cerca de la parte baja de la clasificación.

La decisión ha sido muy meditada por parte de Campillo pero considera que es lo ideal para buscar una reacción y taponar la sangría de puntos que se están perdiendo, tanto lejos de casa como en el propio Rubial, donde en dos partidos disputados sólo se ha sumado un punto. La plantilla del Águilas FC ha emitido un comunicado, mostrando su apoyo al entrenador quien consideran alguien que siempre ha "luchado por lo mejor para el club".

Gaspar Campillo pasará a ejercer labores de director deportivo y ya está trabajando en la llegada de un nuevo técnico, que tendrá que tener el visto bueno de Fernando Chavero, presidente del club y resto de miembros de la directiva.

Entre los candidatos suenan varios nombres de entrenadores de la comarca, que conocen bien el equipo aguileño y que podrían suponer una inyección de moral a la plantilla.

Entre ellos se encuentra, Francisco Lorca, ex jugador del Águilas FC y quien conoce perfectamente el cuadro aguileño. Ex compañero de algunos de los jugadores que militan en la entidad costera y ex entrenador del Lorca CF Base de División de Honor, dejó un buen sabor de boca su año en el equipo juvenil lorquino logrando la permanencia por primera vez en la máxima categoría del fútbol nacional.

Antonio Alcázar "Tato", ex entrenador del Lorca FC y mano derecha de Jorge Pérez. El lorquino también se posiciona bien dentro del abanico de posibles entrenadores que podrían hacerse cargo del banquillo aguileño. Iñigo Barrenetxea, fichaje del cuadro costero conoce bien los métodos de trabajo del que fuera primera entrenador en la etapa de Roberto Torres al frente del Lorca FC. Anteriormente estuvo en el Lorca FC B, equipo que logró jugar fase de ascenso a Segunda B por primera vez en su historia y ha sido mano derecha de Jorge Pérez, con quien dirigió un partido de la Liga 1/2/3 del cuadro lorquino ante Osasuna tras la destitución de Curro Torres.

Juan Casuco es otro de los nombres que suenan con fuerza. Ex jugador profesional y hombre que conoce muy bien a la entidad ya que ha dirigido al equipo de Águilas, está afincado en la localidad y conoce a toda la plantilla.

En los próximos días, se tomará una decisión para que el técnico elegido pueda hacerse cargo de los entrenamientos a partir de la próxima semana y sentarse en el banquillo ante el Huércal Overa.