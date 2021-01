Oliva "no pensábamos que se iban a producir tantos cambios"

El CF Lorca Deportiva sigue con su "Operación Camaleón 2021", donde está cambiando totalmente de aspecto pero los resultados positivos siguen sin llegar.

El equipo de Juan José Asensio ha realizado un total de 19 operaciones, 10 salidas y 9 llegadas, y en las últimas dos jornadas el número de puntos obtenido en el casillero lorquino no ha aumentado.

La llegada y salida de tantas piezas pone de manifiesto que ahora hay que conjuntar todos esos fichajes, darle forma y sobre todo, coger ritmo de competición, ya que algunos jugadores que están contando con minutos, llegaban sin jugar en las últimas semanas.

El equipo sigue ofreciendo buen juego, pero la falta de gol sigue siendo carente, así como la profundidad por bandas, algo que sólo corre por cuenta del joven Cellou, jugador que depara algo diferente en cada partido.

En las salidas que se ha producido en el cuadro blanquiazul, la más llamativa ha sido la de Oliva, junto a las de otros jugadores como Luismi y Hortal, que quizás no estaban en su mejor momento de forma, pero nadie consideraba que estuvieran en la rampa de salida.

Esta renovación total está dejando dudas y muchos se pregunta si era necesaria esa transformación completa de un equipo al que le faltaban algunos detalles como un par de hombres en el centro de la defensa, velocidad por banda y gol.

DXT Cope Lorca pudo charlar con Óscar Oliva tras su buen partido contra el Plus Ultra, en el debut como jugador del Águilas y destacó que "esperábamos cambios, pero no tantos. Si ellos consideran que es lo oportuno lo veo bien, le deseo lo mejor". El jugador gaditano ha vivido unos días intensos y complicados, cerrando su salida en una semana "ha sido una semana corta pero dura, yo también tenía claro que lo que quería era jugar y contar con minutos".

El último en salir ha sido Bolo, uniéndose de esta forma a Oliva, Higgins, Robles, Nacho Pastor, Mussoni, Baroni, Luismi, Legaz y Hortal.