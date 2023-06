Objetivo "Lorca Deportiva 2030"

Jaques Passy, propietario de CF Lorca Deportiva y uno de los socios del grupo empresarial Own a Team compareció ante los medios de comunicación para dar a conocer detalles del nuevo proyecto que arranca bajo su mandato y que tiene como objetivo llegar al fútbol profesional en el plazo de siete años.

En primer lugar, el empresario mexicano destacó que no llega "sólo para liderar el equipo blanquiazul ya que el grupo esta formado por muchas personas y empresas que gestionan la empresa".

Passy será el presidente de la entidad, y estará acompañado por un grupo de personas de su confianza que serán los que estarán dentro de la directiva, pero que su equipo de trabajo será "gente de Lorca, gente que su día a día lo tendrá en el club. Nos apoyaremos en gente de la ciudad". Aseguró que "lo que más nos interesó fue emprender el enorme camino para llevar al fútbol de la ciudad donde se merece".

La compra del club se cerró en 700.000 euros, confirmando que se " compró el 50% del club hace unos meses y ahora el resto tras hablar con Hugo Issa. Tenemos un proyecto muy ambicioso. Confío mucho en el grupo que hemos formado y ojalá se consigan los objetivos que queremos. No vamos a dejar de ser ambiciosos." El empresario aseguró que tenemos un propósito, "dejar de pensar como club de Tercera "

Passy siguió su intervención asegurando que "queremos un proyecto deportivo del Lorca Deportiva y apostar por mejorar entidad, todo lo que podamos construir lo vamos hacer. "

Bajo el lema "El futuro es nuestro", el proyecto del equipo de Lorca es "Lorca Deportiva 2030" , tener el equipo en Segunda A. Passy subrayó que "para eso vamos a trabajar"

Su idea es "lorquinizar la directiva, gestión de plantilla, cuerpo técnico, etc... lo llevará un grupo de trabajo, no sólo el presidente. Confiamos en la gente de Lorca. La exigencia será muy alta, no sólo en lo deportivo. Alta exigencia a los socios, aficionados, a todos..."

Sobre la llegada del técnico Aseguró que "presentaremos el técnico próximamente."

No quiso dar más detalles, pero tal y como adelantamos en COPE, el elegido es Jorge Perona, que está misma tarde se ha despedido del Racing Murcia. Si todo se cierra tal y como está previsto será anunciado en próximos días "

Muchas GRACIAS @racingmurciafc nos volveremos a ver en este bonito camino, ha sido un año fabuloso en todos los sentidos. GRACIAS ?? #tequieropericopic.twitter.com/8eSOXLBJRp — Jorge Perona García (@Jorge_Perona) June 7, 2023





David Navarro, director deportivo señaló que "nos mete mucha presión el tener que buscar tres ascensos en siete años. Pero creo que el lorquinismo está vivo, con la presencia de Passy el equipo no os va a defraudar "

Navarro aseguró que Albert, Fresneda, Aznar y David Álvarez son algunos jugadores que seguirán en el club, con la idea de quedar primero y lograr el ascenso a Segunda RFEF.

La campaña de abonos se espera presentar para el 20 de junio aproximadamente.