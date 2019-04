Mejorando mínimas

Desde el pasado sábado se están celebrando en el Centro Deportivo de Can Llong de Sabadell los campeonatos de España de Natación absoluto y júnior donde el Club Natación Lorca tiene doble representación.

En categoría júnior, el equipo lorquino cuenta con Andrés Abellaneda que está compitiendo en tres modalidades, bajando en todas ellas sus tiempo personal.

En la prueba de 100 espalda, el lorquino llegaba con una marca de 59,46 y la bajó hasta los 58,76 en la preliminar celebrada el sábado, sienda esa su mejor marca personal hasta el momento. En semifinales hizo un tiempo de 58,82 y en la final B, que la disputó esta mañana logró la 14ª posición con una marca de 58,79 segundos.

Ayer domingo, Abellaneda también disputó la prueba de 200 estilos donde llegaba con una marca de 2,12,44. En la preliminar de ayer mejoró en 23 milésimas ese tiempo, situándolo en 2,12,27.

En la semifinal quedó en sexta posición con 2,12,92 y en la final se quedó muy lejos de su tiempo, marcando 2,16,16.

El integrante del CN Lorca también bajaba su mejor marca en los 200 espalda, donde llegaba a Sabadell con un tiempo de 2,07,43. En la preliminar disputada esta mañana, ha logrado el octavo mejor tiempo con 2,06,90, mientras que lo ha vuelto a bajar tres milésimas en la semifinal, 2,06,87. Esa es por el momento su mejor marca en los 200 espalda a la espera de competir mañana martes en la final B a partir de las 18,12 horas.

Por su parte Luís García Lizarán no ha llegado en buen momento, debido a su trabajo que no le ha permitido entrenar con normalidad. En los 50 mariposa logró 25,09 segundos en la previa, muy lejos de los 24,38 con los que ha llegado a Sabadell. El lorquino se metió en la semifinal donde hizo una marca de 24,93, que no le valió para meterse en la final.

Mañana tenrá otra opción en la prueba de 100 metros mariposa donde llega con una marca de 53,97 segundos, la mejor de su serie que disputará a las 10,14 horas.

Las previsiones indican que puede meterse en la semifinal que se disputará mañana a las 17.42 horas. En caso de llegar a la final, lucharía por las medallas el miércoles 10 de abril a las 18,28 horas.