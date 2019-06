El CF Lorca Deportiva viajará a canarias sin Antoñito y Andresito

El CF Lorca Deportiva partirá mañana sábado rumbo a las Islas Canarias donde el domingo a las 12.00 (hora peninsular) jugará ante el Unión Viera de Las Palmas de Gran Canaria. La expedición lorquina estará formada por 18 jugadores, miembros del cuerpo técnico y directiva encabezada por el presidente Joaquín Flores.

Sergio Sánchez contará con todos sus efectivos salvo Antoñito y Andresito, que no viajarán por problemas musculares. El resto están todos disponbles para buscar un resultado positivo en el Alfonso Silva de la capital canaria.

Los lorquinos quieren hacer valer su condición positiva, donde en los últimos 21 partidos sólo han caído ante el CD Sariñena. Tras el pinchazo en tierras oscenses, se remontó en el Artés Carrasco y los lorquinos no quieren resbalar de nuevo fuera de casa, ya que saben que un mal resultado en el partido de ida, dificulta la tarea.

En esta ocasión el objetivo está claro, marcar algún gol para llegar con la eliminatoria más a favor en el Artés Carrasco, donde las condiciones el estadio lorquino, (dimensiones y césped natural) perjudicarían a los canarios.

El cuadro de Santana se hace fuerte en su terreno de juego donde sólo ha caído derrotado en un partido, y los de Sergio Sánchez llegan con la lección aprendida.

No hay que descartar una vez más, la posibilidad de que Robles, Galiano y Mansour actuen como trivote defensivo, con Luismi y Argachá de laterales de largo recorrido.

Oliva será uno de los fijos en el centro del campo y en punta de ataque el técnico blanquiazul deberá decidir entre Villanueva y Canty, ya que Manu Costa y Diego López, también se perfilan en el centro del campo.