El CF Lorca Deportiva no mira atrás

El CF Lorca Deportiva sigue imparable en este tramo final de competición. Los de Sergio Sánchez ganaron con claridad 2-0 ante el UCAM B, con un doblete de Villanueva que suma cinco goles, tres de ellos en las últimas jornadas. El equipo blanquiazul dominó de principio a fin del duelo ante un equipo universitario que apenas inquietó el marco defendido por Hortal. Sólo un remate de Camacho en el primer tiempo llevó peligro sobre la portería lorquina.

Villanueva en la primera parte, adelantó a los lorquinos tras una jugada donde el arquero Sergio no pudo atajar el balón en primera instancia. En el segundo tiempo, definió el cartagenero bien una jugada que finalizó el equipo lorquino por banda derecha.

Manu Costa y Villanueva vieron la quinta amarilla y no jugarán ante Minerva el próximo domingo, pero recupera el técnico blanquiazul a Galiano en el centro de la zaga. Además durante la semana se estará pendiente de Robles y Argachá que no pudieron jugar esta mañana por lesión de última hora.

Con este triunfo, el CF Lorca Deportiva se coloca a siete puntos del líder, Yeclano Deportivo a falta de cinco jornadas, tres de ellas que se disputarán la próxima semana.

Los lorquinos viajarán a Minerva, recibirán a Los Garres y cerrarán la semana en Murcia ante el CAP Ciudad de Murcia.