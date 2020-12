El CF Lorca Deportiva no cuenta con Luismi y se fija en David Ardil

Se siguen produciendo los movimientos en el CF Lorca Deportiva. Hugo Issa, presidente del club, ya adelantó que se iban a producir movimientos y estos están llegando tras el final de la competición en 2020 y previo al comienzo del 2021 donde los de Juan José Asensio se enfrentarán en doble partido en casa a Linares y Córdoba, el 10 y 17 de enero, lo que será el último partido de la primera vuelta y el primero de la segunda.

Asensio fue el elegido por el presidente argentino para sustituir a Ibán Urbano, técnico vasco que fue cesado y que tras su marcha, el equipo ha encajado ocho goles y sólo marcado uno. Asensio no pudo sentarse en el banquillo de los Pajaritos ya que no estaba solucionado el finiquito con Urbano.

El técnico aguileño está realizando las primeras sesiones de trabajo con la plantilla en un momento complicado, ya que se está informando a los jugadores, los que no continuarán en el proyecto blanquiazul. El equipo lorquino no descansará esta navidad salvo los días claves, 24, 25, 31 de diciembre y 1 de enero. El resto de días trabajo intenso para intentar revertir la situación.

La directiva ya ha comunicado a Baroni que no cuenta para la segunda etapa de la temporada, siendo el jugador rescindido de mutuo acuerdo. También se ha comunicado a uno de los pilares del club como es Luis Miguel López, que no continúa. El lorquino seguirá entrenando con el club hasta llegar a un acuerdo, pero ya ha recibido la noticia de que es uno de los descartes. Noticia que no ha sentado muy bien en los seguidores del conjunto lorquino, ya que le consideran algo más que un jugador, es un emblema del equipo, ya que desde su fundación en 2012, salvo media temporada que salió rumbo al Cádiz B, ha estado ligado, en el que ha considerado su club de toda la vida.

Además de Baroni y Luismi se producirán más salidas y por supuesto llegadas. Según ha podido saber DXT Cope, el equipo lorquino está interesado en la contratación de David Ardil, central sub 23 del Mazarrón FC y quien conoce perfectamente el técnico Juan José Asensio.

El mercado de fichajes se abre en enero y el club mazarronero juega hoy su último partido de 2020. El fichaje se podría cerrar en los próximos días y sería la segunda llegada tras la de Jesús Manuel Lobo, atacante de 18 años que llega de Venezuela.