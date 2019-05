Llegan las finales

Este fin de semana se disputará la jornada número 40 dentro del grupo XIII de Tercera División y pueden quedar definidos prácticamente los equipos de playoff de ascenso.

Será una jornada para estar pendientes de los resultados que se vayan produciendo en el grupo, y de ir despejando las incógnitas que se han ido creando durante toda la competición.



LA UNIÓN ATLÉTICO - YECLANO DEPORTIVO. Municipal de La Unión. 11.30 horas.

El parte alta, el Yeclano Deportivo está a tres puntos de ser campeón de grupo, aunque incluso perdiendo le podría valer, dependiente de lo que haga el CF Lorca Deportiva ante el CAP Ciudad de Murcia. Los de Sandroni suman siete puntos más que el CF Lorca Deportiva, por lo que haciendo lo mismo que haga el equipo de la Ciudad del Sol, se proclamarán campeones de grupo por segundo año consecutivo.

Los azulgrana jugarán a las 11.30 horas en el Municipal de La Unión ante el equipo minero. En caso de victoria, el Yeclano Deportivo, sería campeón de grupo y optaría al ascenso de categoría en la eliminatoria de campeones. El equipo del altiplano se ha mostrado como uno de los equipos más serios del grupo, siendo sólido en casa y un valor seguro lejos de la Constitución.

Enfrente estará La Unión Atlético que apurará sus opciones para salvar la categoría ante el cuadro de Sandroni. Los mineros llegan con 40 puntos, uno por debajo del FC Cartagena B que jugará ante el Mazarrón, ya salvado, a las 11.00 horas. A los de Sívori no les vale otro resultado que no sea la victoria.

CAP CIUDAD DE MURCIA - CF LORCA DEPORTIVA. Municipal José Barnés. 18.00 horas

El CF Lorca Deportiva también tiene en su mano cerrar la segunda plaza del grupo. Es importante este subcampeonato ya que de cara a los playoff le tocaría jugar "hipotéticamente" el partido de vuelta en casa, salvo en la última ronda si le toca un primero. El factor campo lo tendrá siempre a favor y será una baza importante para buscar el salto de categoría. Además, los de Sergio Sánchez, en caso de ganar al Ciudad de Murcia se asegurarían también una plaza en la nueva Copa del Rey.

Enfrente estará el Ciudad de Murcia de Kike Mateo que no puede permitirse un pinchazo tras perder ante el Cartagena B este pasado fin de semana. El equipo murciano está empatado con 41 puntos con el filial portuario, pero en zona de descenso, y sólo un punto por encima de La Unión. Por lo tanto será una final para el cuadro de Kike Mateo.

LORCA FC - OLÍMPICO DE TOTANA. Artés Carrasco. 12.00 horas.

El Lorca FC podría dejar asegurada su presencia en los playoff en caso de ganar este domingo al Olímpico de Totana que llega con los deberes hechos a la recta final del campeonato. Los de Jaime Pérez, en caso de victoria mantendrían los seis puntos de ventaja con respecto al Águilas FC por lo que no le podría alcanzar el equipo de Gaspar Campillo, ya que tras el 0-0 en la ida y el 1-1 de la vuelta, se mira el golaverage general. Los lorquinos asegurarían su plaza de playoff pero no la tercera posición que deberán luchar hasta el final con Churra, debido a la alineación indebida de la primera jornada. Churra jugará ante el Mar Menor el domingo a las 17.30 horas, en caso de derrota, no seria fija la tercera plaza para el Lorca FC, teniendo que amarrarla en las dos siguientes jornadas, ante Yeclano en La Constitución y Estudiantes en casa.

MULEÑO - ÁGUILAS FC. Curtis 18.00 horas

El Águilas FC tras el pinchazo ante el Mazarrón FC necesita ganar los tres partidos que resta para optar al playoff de ascenso. Los aguileños están a tres puntos de Churra y no se pueden permitar un pinchazo en Mula este domingo. El equipo costero además de ganar en tierras muleñas deberá esperar un pinchazo de Churra para recuperar la plaza y no dejar escapar más puntos ante Imperial y CD Algar, que serán los partidos con los que cierre la temporada.



LOS GARRES - ATLÉTICO PULPILEÑO. Las Tejeras. 18.00 horas

El Atlético Pulpileño es otro de los equipos que deberá sumar todos los puntos de las tres últimas jornadas y esperar a ver lo que hacen el resto de equipos que tiene por delante. Los almerienses jugarán este fin de semana ante Los Garres, que ya no se juega nada, pero que espera seguir siendo fuerte en casa. El calendario para los pulpileño es "asequible" ya que jugará sus dos últimos partidos ante el Ciudad de Murcia, que podría estar descendido y ante Mazarrón que ya ha logrado la salvación matemática. La reacción de los almerienses en la recta final de Liga, puede es improductiva, a pesar de unos números muy buenos en la segunda vuelta.

MINERVA - HUÉRCAL OVERA. Alumbres 11.30 horas

Si la parte alta de la clasificación está interesante, también lo está la parte baja donde el duelo estrella de la jornada será el que enfrente al Minerva y Huércal Overa a las 11.30 horas. Los dos equipos llegan empatados a 45 puntos, cuatro por encima del desenso y será un partido a "vida o muerte". El equipo ganador tendrá prácticamente la categoría asegurada, y el equipo perdedor se podría meter en un lío, ya que Cartagena B, Ciudad de Murcia y La Unión llegan apretando.

El empate no le vale a ninguno de los dos equipos, pero podría ser un mal menor, viendo que Ciudad de Murcia y La Unión se enfrentan a los dos primeros clasificados respectivamente.

MAZARRÓN FC - CARTAGENA B. Municipal de Mazarrón. 11.00 horas

El partido que abre la jornada será una auténtica final para el Cartagena B que deberá ganar al cuadro de Juan José Asensio para seguir respirando. El cuadro portuario llega con 41 puntos, empatado ante el Ciudad de Murcia y todo o que sea sumar, será positivo. El Cartagena B ha reaccionado en los dos últimos partidos ganando ante Los Garres y Ciudad de Murcia, lo que le ha dado alas para salir de la zona baja.

Restan tres partidos y serán tres las plazas a repartir ya que Algar lo tiene muy complicado y Cieza ya está descendido.

CD CIEZA - ESTUDIANTES. La Arboleja. 18.30 horas.

El partido que cierra la jornada será un balón de oxígeno para el Jumilla B que de estar deshauciado ha tomado aire en las últimas cuatro jornadas, donde ha ganado a Yeclano Deportivo, CD Algar y Mar Menor. Los estudiantiles llegarán con opciones de salvación hasta el final, pero su margen de error es mínimo. La victoria ante el descendido equipo espartero debe ser obligada, ya que en caso contrario, si pierde el equipo de Alberto Castillo y gana el Cartagena B, será equipo de Preferente.