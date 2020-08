La libreta de Manolo Molina es de "Primera División"

El "Brócoli Mecánico" ha llegado a primera división. De esa forma se denominó a La Hoya Lorca CF (ahora Lorca FC) cuando de la mano de Manolo Molina como director deportivo, Luís Jiménez Moya como presidente y varios empresarios agrícolas, lograron meter al equipo de la ciudad del Sol desde Preferente hasta Segunda B. Unas temporadas, donde la "libreta" de Manolo Molina, descubría jugadores con una trayectoria no muy conocida, pero con un gran rendimiento para los intereses del club.

Tras ascender de Preferente a Segunda B en cuatro temporadas, José Miguel Campos tomó las riendas del club que estuvo cerca del ascenso a Segunda división A, plagado de jugadores que buscaban una segunda oportunidad o directamente arrancar una etapa ascendente en el mundo del fútbol.

Tres de esos jugadores, Cifuentes, Josán y Manolo Sánchez, ahora están en primera división y competirán en la mejor liga de mundo.

Alberto Cifuentes llego a Lorca con la idea de disputar sus últimos minutos como profesional. En el "Brócoli Mecánico" encontró un equipo familiar y donde la presión no era importante. Objetivo, disfrutar. Lo jugó todo, incluidas las dos eliminatorias ante Las Palmas B y Hospitalet en la fase de ascenso, y llegó al Cádiz CF tras un paso por Polonia. Cinco años después, es uno de los jugadores que más partidos ha jugado con el equipo amarillo y se ha convertido en un ídolo en la Tacita de Plata.

Josán y Manuel Sánchez también fueron importantes en aquel "Brócoli Mecánico" que sorprendió a todos por la curiosa (y fea) indumentaria, llena de brócolis que recorrió todos los campos de España.

Josán llegó desde Crevillente temporadas antes y sorprendió por su velocidad, regate y ganas de triunfar. Con 24 años disputó un curso muy completo, donde jugó 35 partidos, 27 de ellos de titular y marcó 5 goles. El Granada se hizo con sus servicios y tras estar cedido en varios equipos, entre ellos el UCAM Murcia, fichó por el Elche donde ayer lograba el ascenso a Primera al ganar el equipo ilicitano 0-1 ante el Girona.

El cordobés Manuel Sánchez también fue otro de los descubrimientos de la "libreta" de Manolo Molina. Fútbolista que buscaba reivindicar minutos, llegó a Lorca tras experiencias no muy positivas en Écija, Polideportivo Ejido, Caravaca o Guijuelo. En el equipo blanquiazul fue un hombre importante del centro del campo, donde jugó 30 partidos y marcó un gol.

Tras ese curso, su línea también fue ascendente. Huesca, Osasuna, Alcorcón y Elche, donde ha dado el salto a la élite.

Además de ellos tres, Juan Hernández también daba sus primeros pasos en el club lorquino. Contó con la confianza del técnico y el director deportivo y se descubrió a un joven trabajador, intenso y disciplinado, que este año ha debutado en Primera División de la mano de Óscar García en el Celta de Vigo:

Los cuatro han llegado a primera división, pero también hay que destacar otros jugadores como el argentino Nico, jugando en la primera división de Singapur, Alfredo Ortuño, quien ha sido hombre importante en el Real Oviedo esta temporada marcando 14 goles y quien también jugó en primera división con el Granada CF o David Morillas, el aguileño que ha militado en equipos como Albacete o Huesca con el que logró el ascenso a Primera División.