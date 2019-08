Joaquín Flores asume el control del CD Tercia Sport

La directiva del CD Tercia Sport emitía un comunicado este lunes indicando el traspaso de poderes a Joaquín Flores, noticia que les adelantábamos la semana pasada en DXT Cope.

Dificultades económicas que han impedido a la directiva encabezada por Juan Francisco Navarro seguir adelante con el proyecto “verde” y cede el testigo al empresario lorquino.

El CD Tercia Sport, seguirá esta temporada denominándose de esta forma y manteniendo la indumentaria del pasado curso, pero el año próximo, comenzarán a sucederse los cambios.

La idea del presidente de las bases, Joaquín Flores es la de “dar continuidad al equipo e intentar ascender. Si no es posible lo haremos el próximo año. Queremos hacer un equipo con chavales sub 23 que de continuidad a los juveniles de las bases, será un eslabón entre las bases y el tercera”

Debido a los plazos, todo el proyecto ahora mismo es embrionario y se espera que con el paso de los meses quede cerrado. La prioridad en estas primeras horas, es la de confeccinar una plantilla y cuerpo técnico, algo en lo que se trabaja contrareloj “todo ha sido muy rápido y con el tiempo intentaremos que quede así la cadena. Antonio Robles y Miguel Giménez están trabajando en todo ello. Se está hablando con jugadores que pueden continuar de este año y con nuevos jugadores. A partir de la semana que viene se empezará a trabajar, ya que el 2 de septiembre comienza la temporada”

El CD Tercia Sport contará con una directiva totalmente renovada ya que el propio Flores ha indicado a COPE que “Juanfra Navarro dijo que salían todos, nosotros le ofrecimos la posibilidad de que quien quisiera quedarse se quedara, pero han decidido salir”

De esta forma se cumple el objetivo de Joaquín Flores de vincularse definitivamente a las bases y crear el equipo sub 23 “ya estaba interesado hace algunos años en hacer un equipos sub 23, lo vamos a cuadrar como un equiop más. Los jugadores juveniles que salgan no tengan otra salida, pueden seguir jugando aquí, es un eslabón más de las bases. Este verano hablando con el Ayuntamiento, me comentaron que no podía sacar un filial debido a que no había campos, ante la posiblidad de dejar de competir del Tercia Sport hemos realizado estas gestiones”