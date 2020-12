Jesús Manuel Lobo, primer refuerzo para el CF Lorca Deportiva

El CF Lorca Deportiva se ha reforzado con uno de los jóvenes jugadores más prometedores de Venezuela. Se llama Jesús Manuel Lobo y recala en el equipo blanquiazul con el firme propósito de reforzar la plantilla que esta temporada está debutando en Liga Nacional Juvenil, donde marcha primero y para ayudar al objetivo final que es ascender a División de Honor. Lobo, además estará intercalando el juvenil con el primer equipo, donde también ayudará a los de Juan José Asensio a lograr el objetivo de la salvación. Junto a Cellou, sería el segundo jugador juvenil que tendría ficha del primer equipo. Actualmente, hay dos fichas libres sub 23 en el primer plantel y una de ellas sería para este joven futbolista.

Jesús Lobo cuenta con 18 años y está en su última etapa de juvenil, juega de mediocentro y debutó con 16 años en Segunda División de Venezuela, lo hizo en el Unión Local Andina, dentro de un partido oficial del Torneo Apertura 2018 de la Segunda División, y además siendo protagonista del partido en el que su equipo goleó 4-1 ante Unión Atlético Falcón en el Estadio Metropolitano de Mérida.

Desde Venezuela apuntan que es un centrocampista ofensivo y que también puede realizar funciones de delantero. Formado en las categorías inferiores de Mérida Country Club y Caucheros de Mérida ha sido internacional por Venezuela sub 15 y sub 17.

Su salto a Europa lo dio el año pasado, donde ha realizado pruebas en el Girona y Valladolid.

Lobo tenía previsto llegar a Lorca hace unos meses, al inicio del curso, pero la situación COVID19 se lo impidió y será en los primeros días de enero cuando se incorpore a la disciplina blanquiazul. Antes de viajar a España, DXT COPE Lorca ha hablado con la joven promesa vinotinto sobre su llegada al club de la Ciudad del Sol, su experiencia en el fútbol profesional, su participación en el Sudamericano con Venezuela y su ilusión por jugar con el CF Lorca Deportiva.