Jaques Passy será el entrenador del equipo mexicano de Cuervos en la Kings League

La Kings League es un fenómeno social que llegó de la mano de Gerard Piqué, ex jugador del FC Barcelona e Ibai Llanos, uno de los streamers y creadores de contenido más importantes del país.

La unión de estos "streamers" con Gerard Piqué, hizo que se creara una liga donde el fútbol cambiaba algunas normas y permitía una mayor dinámica e interacción de los seguidores con el juego.

En España, la Kings League es seguida por cientos de miles de personas y algunos ex jugadores profesionales han participado en diferentes equipos.

Destacan Pio, dirigido por Rivers, Rayo Barcelona con su director Spursito, Saiyans FC con el murciano TheGrefg o Jijantes FC con Gerard Romero, entre otros.

Jugadores como el "Kun" Aguero, Chicharito Hernández o el ex campeón del Mundo con España, Joan Capdevila han sido algunos de los jugadores que han participado en esta competición.

La marca se está expandiendo por todo el mundo, y ha llegado hasta México, sede principal de la Kings League Americas.

La competición arrancará en 2024 y se han confirmado los dueños de algunos equipos, como es el caso del Chicharito Hernández, ex jugador del Real Madrid y Manchester United.

Quien también se ha embarcado en esta nueva aventura es el presidente del CF Lorca Deportiva, Jaques Passy. Lo hace con el Club de Cuervos de Mercedes Roa, una streamer mexicana que genera contenido relacionado al futbol, tiene millones de seguidores y que es muy seguidora del equipo argentino de Boca Juniors.

La Kings League en México arrancará en enero y lo hara con equipos como Galácticos del Carive, Peluche Caligari, Real Titán, Muchachos FC, Atlético Parceros FC, Raniza FC, Persas FC, Los Aliens 2021 y Los Chamos FC. La competición está patrocinada por Banco Santander y cuenta con Televisa como la propietaria de los derechos de televisión.

Jaques Passy, actual presidente e inversor del CF Lorca Deportiva con su grupo "Own a Team" y anteriormente ha contado con experiencia en en el banquillo de la selección de República Dominicana y otra selecciones del Caribe.