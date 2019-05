Jaime Pérez "la expulsión ha sido clave, pero en la segunda parte hemos merecido más"

DXT Cope ha analizado el partido de ida de la primera ronda de la fase de ascenso a Segunda División B con el técnico alicantino Jaime Pérez "fuera es importante no perder y marcar un gol. Por eso es positivo este resutado. El partido se podía haber ganado al final, pero era complicado, muy igualado y con mucho calor".

Para el técnico lorquino "no le hemos dejado correr, era complicado porque nuestros centrales jugaban lejos del área". El técnico del Lorca FC ha indicado que el partido con 1-0, gol de Barca se ha puesto peligroso "nunca sabes lo que hubiera pasado si se juega con once. Ha condicionado el final la primera parte, pero en la segunda hemos sido superiores".

Tras la expulsión de Rangel por parte de los madrileños, el cuadro blanquiazul tomó la batuta del encuentro y logró la igualada a través de un gol de Cifu que resolvió desde la frontal del área una buena jugada de Albert. Con el empate a un gol, los lorquinos tuvieron varias ocasiones claras de gol, destacando una clara de Artigas.

El partido de vuelta se jugará el domingo a las 18.00 horas "no se como será la vuelta. No creo que vayan a cambiar mucho, y nosotros tampoco, no creo que se vuelvan locos. Debemos de plantear el partido donde debemos minimizar los errores. Es el típico equipo que hay que mantener a raya, es un equipo que te puede generar problemas".

Dorrio finalmente ha viajado con el equipo lorquino y ha tenido minutos "ha tenido dos lesiones y debemos de dosificarle. Tenemos que tener cuidado y precaución. Está fresco ha querido encarar y vamos a ver si podemos tenerlo para el próximo domingo"