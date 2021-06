Issa "el 30 de junio como tope, tomaré la decisión de si sigo o no "

Hugo Issa lo tiene claro, sólo no continuará adelante con el proyecto del CF Lorca Deportiva, tras las declaraciones realizadas a Comarcal TV durante la entrevista llevada a cabo en Comarcal Deportes. El empresario argentino ha invertido cerca de un millón de euros en el club blanquiazul y se siente defraudado por el poco apoyo que ha recibido de la afición, empresarios e instituciones.

"Creo que todos deberían analizar la situación del deporte y del fútbol en Lorca. Habrán venido empresarios buenos, malos o regulares, pero todos no pueden fallar. Creo que Lorca debe darse cuenta de que no puedo seguir poniendo dinero sin nada a cambio, esto es como un matrimonio, es recíproco, pero cuando uno siempre da y no recibe nada lo normal es que se canse"

Con ese símil, dejó claro que si no encuentra apoyos en el próximo mes, su andadura como encargado del club blanquiazul tiene punto y final. "He invertido cerca de un millón de euros, no encontré el apoyo necesario, hicimos unos carnets plata de simpatizantes al precio de 0.99 euros y sólo se hicieron socios 98 personas. He tocado muchas puertas y entiendo la situación COVID19 que se está viviendo, pero así no puedo seguir".



Hugo Issa se ha marcado como fecha tope el 30 de junio "hemos pagado al día, estamos en mayo y se ingresaran las nóminas de este mes y lo que queda, pero a 30 de junio, Hugo Issa no deberá nada. Tengo que encontrar apoyos y ayuda, soy cabezón y luchador, pero si no los encuentro no sigo".

Hugo Issa partirá esta semana rumbo a Estados Unidos donde seguirá buscando inversores "tengo amigos, gente de fútbol con los que quiero hablar para retomar la idea que tenía cuando llegué antes de la pandemía", también se reunirá con el Ayuntamiento para analizar la situación y sobre la reuniones con Joaquín Flores señaló que "Joaquín nunca se ha ido, siempre ha estado apoyando"



En caso de continuar y encontrar los apoyos, el representante de jugadores argentino basará su proyecto en ·"chavales de la cantera, se hizo un buen trabajo con chicos que jugaron en el primer equipo " y con un bloque que busque el regreso a la Segunda RFEF. Esa plantilla la quiere volver a poner en manos de Juan José Asensio "creo que es la persona ideal para trabajar con este club, hablamos el mismo idioma y ya estamos trabajando para la renovación de su contrato, sólo nos queda un tema económico que cerrar, pero mi idea es que Asensio sea el entrenador del CF Lorca Deportiva, si yo continúo en el club"