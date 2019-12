Hugo Issa " no vinimos para quedarnos en Tercera "

Hugo Issa ha sido presentado esta tarde como nuevo dueño del CF Lorca Deportiva. El ex jugador argentino, ahora representante de futbolistas ha comparecido ante los medios de comunicación para dar detalles de su proyecto en el equipo lorquino. Issa es miembro de la empresa Sports Management y que lleva 25 años trabajando en temas deportivos. No es su primera aventura en España, ya que en el año 1998 colaboraron en el Badajoz, donde Issa llegó de la mano de Tinelli y donde estuvo tres temporadas formando parte del cuadro extremeño. El primer objetivo del nuevo grupo sudamericano será "pagar la deuda con la plantilla. He hablado con ellos y tienen que cobrar, hacen su trabajo y hay que ponerse al día." Issa destacó que "he venido para quedarme. Hemos trabajado mucho con el fútbol español, tenemos buenas relaciones con directivos y presidentes de clubes y es buen momento, volcar todo esto en el Deportiva." El argentino indicó sobre la estructura deportiva que el "vicepresidente está llegando mañana, el domingo estará en el campo viendo Mariana Berberele y Fernando Novo será el encargado de la parcela deportiva" Tal y como adelantamos en COPE, Issa se asentará en Lorca y desarrollará su trabajo desde la Ciudad del Sol. El representante sudamericano también indicó que ·"no vinimos para quedarnos en Tercera División" su intención es traer jugadores de Argentina "hacer refuerzos que la plantilla necesita, ya que el plantel está justo" y destacó que hablará próximamente con el técnico Ibán Urbano.