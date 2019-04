Golpe al segundo puesto

El CF Lorca Deportiva ha dado un golpe importante al segundo puesto tras ganar el derbi de la Ciudad del Sol por 0-1. El partido estuvo igualado en la primera parte con pocas novedades en uno y en otro equipo. Sergio Sánchez salió con el trivote defensivo formado por Mansour, Galiano y Robles tal y como adelantámos en COPE. La seguridad defensiva y el buen hacer en el centro del campo por parte de Oliva, no se veía reflejado en ataque, donde el equipo del CF Lorca Deportiva no generó ocasiones de peligro.

Por su parte el Lorca FC salió con una novedad, Vicent en lugar de Alberto, uno de los jugadores más destacados en partidos anteriores. Ese cambio, se notó durante gran parte del partido en la falta de profundidad y de conectar con la zona de ataque. Alberto, durante los últimos encuentros se había convertido en ese jugador entre líneas que hacía mucho daño a las defensas rivales y sin el lorquino, el CF Lorca Deportiva se sintió muy cómodo en defensa.

Miguel Álvarez, Ballesta y Dorrio no llegaban a las inmediaciones de la portería defendida por Hortal.

Antes dell descanso, se produjo una jugada que cambiaría el encuentro. Lesión de Robles que dio entrada a Diego López. Con el centrocampista el equipo de Sergio Sánchez pasó a dominar más, a tener el balón y en el segundo tiempo a sufrir mucho menos que en la primera parte.

El único tanto del partido llegaría en una falta botada por Adrián Argachá y que fue aprovechada por Canty, que le ganó la posición a toda la defensa. Jaime Pérez no encontraba la tecla para llevar peligro sobre el marco contrario y buscar la igualada. En los últimos diez minutos, dio entrada a Alberto y al joven Vicente, jugador del Lorca CF Base de División de Honor que debutó con el primer equipo.

En la recta final del partido, los de Sergio Sánchez con el partido controlado, hicieron que pasaran los minutos para cerrar la victoria en el segundo derbi de la temporada y así arrebatar seis puntos de seis posibles al otro equipo de la ciudad. Fran Martínez fue expulsado, por una entrada por detrás, y se perderá el partido ante el Atlético Pulpileño del próximo fin de semana. El CF Lorca Deportiva por su parte pierde a Galiano que vio la quinta cartulina amarilla y no podrá jugar ante el UCAM B. El técnico lorquino recupera para ese partido a Villanueva y Luismi que ya han cumplido partido de sanción.

La victoria deja más cerca del objetivo al CF Lorca Deportiva, que aventaja en cinco puntos al Lorca FC. El CF Lorca Deportiva aumenta su racha de partidos sin perder y la eleva a 13, mientras que el Lorca FC deja en once partidos sin perder su mejor racha de esta temporada.

Unas 2.000 personas disfrutaron del derbi en las gradas sin incidentes.