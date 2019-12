Goleada antes de Copa

El CF Lorca Deportiva ha ganado 4-1 ante el Huércal Overa en un partido que ha dominado de principio a fin. Los de Ibán Urbano salieron con la idea de cerrar pronto el partido y así lo hicieron, con goles tempraneros de Javi Bolo y Manu Costa. El técnico vasco, completó la convocatoria con el joven portero Adrián ya que Alberto Hortal tuvo que cumplir partido de sanción al ser expulsado ante el Mazarrón y movió banquillo en la segunda parte, pensando en el duelo de Copa del Rey ante CA Osasuna del próximo jueves.

Oliva puso el 3-0 y el cuadro almeriense redujo distancias en el marcador, pero Bolo cerró la cuenta con el segundo gol particular y cuarto de su equipo. El atacante blanquiazul suma nueve dianas y es el segundo máximo artillero tras Carrasco.

Con esta victoria el CF Lorca Deportiva se coloca a sólo dos puntos del líder Mar Menor y comienza de forma positiva una semana importante con el partido ante Osasuna que se jugará el próximo jueves a las 21.00 horas.

Ibán Urbano recupera a Hortal para el último partido de liga ante el Olímpico de Totana, pero no podrá jugar Sergio Rodríguez que ha visto la quinta cartulina amarilla.



El Lorca FC por su parte ha empatado 0-0 ante el Pulpileño y suma su tercera jornada sin ganar, pero el empate le deja un sabor positivo a los de Walter Pandiani al lograrlo ante un equipo que llegaba en una racha ascendente y positiva.

Pandiani puso a Samu de central con Recine y Cichero de seis. Giovanni y Balboa fueron los que llevaron algo de peligro sobre marco contrario, pero el partido no tuvo jugadas muy destacadas.

El Lorca FC cerrará el 2019 en casa ante Plus Ultra, el sábado a las 16.00 horas donde no podrá jugar Recine por acumulación de amarillas. Cichero, Hugh y Grassi llegan a este partido con cuatro cartulinas amarillas y si vieran la quinta se perderían el primer partido del 2020.

Ahora mismo los lorquinos están en séptima posición a seis puntos del playoff que marca el Mazarrón CF

Por su parte el Águilas FC cayó derrotado 2-3 ante el UCAM B, en un partido que tuvo de todo. En el minuto 20 se adelantaría el equipo universitario por mediación de Alex Pérez y logró la igualada José David desde el punto de penalti. El atacante aguileño suma seis goles.

En la recta final del encuentro los visitantes aprovecharon las ocasiones que tuvieron y se fueron 1-3 en el marcador, para terminar reduciendo distancias el equipo costero por mediación de Perico que puso el 2-3 desde los once metros. En la recta final del encuentro fue expulsado Torrecilla, ayudante de Paco Lorca.

Segunda derrota consecutiva para el técnico lorquino, que cerrará el año ante el Cartagena B en casa. Para ese partido recupera a Juanjo que fue expulsado ante el Real Murcia Imperial, pero pierde a José Manuel que tendrá que cumplir el segundo partido de sanción y a Javi Piñero que ha visto la quinta cartulina amarilla.

Ramón Arcas entró en la convocatoria pero no jugó minutos. El centrocampista, así como Emilio ya tienen el alta médica y podrían debutar al inicio de 2020.