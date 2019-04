Gol, expulsión y victoria

El CF Lorca Deportiva suma y sigue. El equipo de Sergio Sánchez acumula 12 partidos sin conocer la derrota y se enfrentará al Lorca FC con el objetivo de mantener la segunda plaza de la competición. La victoria y el empate le vale tras ganar 2-0 ante La Unión Atlético en un encuentro donde merecieron más y fueron superiores.

Uno de los protagonistas del partido fue Villanueva. El delantero marcó el primer gol del encuentro y fue expulsado al poco de comenzar el segundo tiempo, por lo que no podrá jugar el sábado el derbi de la Ciudad del Sol. El atacante cartagenero logró su tercer tanto de la temporada y abrió la lata en un partido donde los locales merecieron más.

En la recta final del partido, sería Nono el que lograría cerrar el partido y llevar la tranquilidad a la grada. Luismi, vio la quinta amarilla y tampoco podrá jugar el próximo sábado, por lo que Sergio Sánchez deberá de ver la evolución de Antoñito durante la semana para optar por el murciano en el carril derecho.

Mansour tras cumplir partido de sanción regresará al once inicial y Andresito, podrá enfrentarse a sus ex compañeros tras volver a los entrenamientos esta semana.