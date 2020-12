La fiesta de la Copa en Lorca

El Racing Murcia disputará su primer partido de Copa del Rey de su historia en el Francisco Artés Carrasco. El cuadro murciano, entrenado por Pedreño, ex técnico de Lorca CF, llega a Lorca con la intención de dar la campanada y sorprender a todo un equipo de Primera División como es el Levante UD de Paco López que llega tras dejar buena imagen en el Camp Nou contra el FC Barcelona donde cayó 1-0 el pasado domingo con un gol de Leo Messi en la recta final del partido.

Los granotas, buscarán pasar de ronda y no caer en la primera ronda de la competición, aunque su técnico, optará por rotar y dar minutos a los que menos participación han tenido en liga. Aitor Fernández, Rubén Vezo, Carlos Clerc y Mickaël Malsa no han entrado en la convocatoria mientras que tampoco han viajado hoy a Lorca, por lesión, José Campaña y Enis Bardhi. Han entrado en la lista de convocados, chavales del filial, como Giorgi, Sevikyan y el portero Petr.

La lista completa es la formada por: Koke, Cárdenas, Petr, Son, Toño, Róber Pier, Duarte, Postigo, Miramón, Coke, Radoja, Rochina, Vukcevic, De Frutos, Melero, Giorgi, Sevikyan, Sergio León, Roger, Morales y Dani Gómez.