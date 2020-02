Felipe Cano "tenemos 13 jornadas para salvarnos"

El Águilas FC afronta la recta final de la Liga en el Grupo XIII de Tercera División bajo una situación no habitual para los integrantes del cuadro costero. La entidad, habituada a luchar hasta final de temporada por el primer puesto del grupo o por lograr el acceso a playoff, deberá afrontar las últimas trece jornadas con la obligación de sumar puntos en cada encuentro para evitar el descenso de categoría.

Los blanquiazules, están ahora mismo un punto por encima del descenso que marca el Olímpico de Totana que está empatado con el Huércal Overa.

La temporada ha sido complicada, con la dimisión de dos técnicos, Gaspar Campillo y Paco Lorca, y la llegada de Felipe Cano, un hombre de la casa que lo hace como revulsivo y quien podría tener la "llave" para encontrar la reacción de una plantilla, en la que se han producido muchas salidas y llegadas durante todo el año, y que no está acostumbrada a pelear por la permanencia.

La primera final será el domingo en Las Tejeras ante Los Garres, donde Cano no podrá contar con Fran Grassi que fue expulsado el pasado fin de semana y tampoco lo podrá hacer con Adrián Miñarro lesionado. Duda será Ramón Arcas que también está tocado.

Ante Los Garres será la primera final, pero a nadie se le escapa que la salvación se debe centrar en El Rubial, un terreno de juego que esta temporada ha sido el fortín esperado y donde se han escapado muchos puntos, como reflejan las estadísticas ya que el cuadro aguileño sólo ha ganado tres partidos en casa, ante la Minera en la primera jornada (2-1) ante el Ciudad de Murcia en la tercera jornada (4-0) y ante el Olímpico de Totana en la jornada 15 por 5-0. Desde ese 1 de diciembre, el equipo aguileño no sabe lo que es ganar en casa donde deberá jugar ante Plus Ultra, Mar Menor, El Palmar, Churra, Imperial y Minerva.

El calendario lejos de su terreno de juego no es liviano, ya que tras el encuentro ante Los Garres, se enfrentará al Lorca FC, Mazarrón CF, Huércal Overa, Olímpico de Totana, UCAM B y Cartagena B.



Felipe Cano está convencido de lograr la salvación en esas trece jornadas. El Águilas FC jugará este jueves 20 de febrero en El Rubial un partido amistoso a las 20.30 horas y con entrada gratuita ante el Otelul Galati de rumanía.