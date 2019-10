Este domingo, todo a las 17.00 horas

Este fin de semana todos los partidos de los equipos de la comarca se jugarán a las 17.00 horas.

HUÉRCAL OVERA CF - LORCA FC. El Hornillo. 17.00 horas

El Lorca FC, viajará a tierras almerienses donde jugará a las 17.00 horas ante el Huércal Overa en el Hornillo. El equipo local pierde al ex delantero del CF Lorca Deportiva y Águilas FC, Tomás Campanas que ha sido operado de una rotura de menisco esta misma mañana.

El equipo almeriense llega a este partido con 9 puntos, cerca de la zona de descenso y necesita ganar para salir de la parte baja.

Walter Pandiani no podrá contar para este partido con Cichero que vio la quinta cartulina amarilla y recupera a Santino Recine, por lo que habrá cambio de cromos en la zaga. Cambra está apercibido por lo que si viera la quinta amarilla no jugaría el siguiente partido en el Artés ante el Olímpico de Totana. Además Nader y Balboa siguen recuperandose de sus lesiones. El equipo lorquino intentará olvidar la derrota ante el Mazarrón este pasado fin de semana.

ÁGUILAS FC - MAZARRÓN CF. El Rubial. 17.00 horas

Precisamente el Mazarrón CF que jugará ante el Águilas FC en el Rubial. Partido especial para el técnico aguileño Juan José Asensio que se enfrentará al equipo de su ciudad. Los mazarroneros llegan motivados a este partido tras lograr la victoria en el Artés Carrasco el pasado fin de semana. Los de Gaspar Campillo por el contrario, llegan con seis partidos sin ganar y con el técnico recibiendo críticas de la afición local.

Fran que fue expulsado ante Mar Menor no podrá jugar ante el Mazarrón, al igual que Bruno Caballero, Emilio y Ramón Arcas que siguen recuperándose de sus respectivas lesiones.

Carlos Pérez vio la cuarta amarilla ante el cuadro de San Javier y si fuera amonestado se perdería el partido ante El Palmar.

Iñigo Barrenetxea sigue entrenando con sus nuevos compañeros pendiente de conocer cuando podrá debutar con los costeros.

CF LORCA DEPORTIVA - CD MINERA. Artés Carrasco. 17.00 horas

Y el CF Lorca Deportiva, que sigue sumido en un crisis económica recibirá el domingo a las 17.00 horas a la Minera. Los de Ibán Urbano llegan sin bajas a este partido, sólo la ya conocida de Dylan que sigue esperando la documentación para tener todos sus papeles en regla.

El equipo blanquiazul tras perder ante el Cartagena B espera volver a la victoria, y para ello deberá superar al cuadro minero que está en novena posición con buenos números y sólo conociendo la derrota fuera de casa en la primera jornada ante el Águilas (1-2).

En el seno blanquiazul, las miradas colocadas en Joaquín Flores, ex presidente del equipo lorquino que sigue intentando solucionar el tema económico. Los actuales gestores siguen sin dar señales de vida y las negociaciones con nuevos grupos de inversión, por el momento, dan pasos hacia adelante, pero muy lentos.

Algunos jugadores han cobrado del "Fondo de Emergencia" de AFE (Asociación de Fútbolistas Españoles) y por el momento tienen algo de respiro, aunque ese dinero tendrán que devolverlo cuando cobren, o en su defecto, AFE denunciará al CF Lorca Deportiva a final de temporada paa que hagan frente a esos emolumentos, algo que era premisa principal que no sucediera por parte de los nuevos inversores.

Además el 1 de noviembre se cumplen tres meses de impagos, y jugadores con ficha profesional "P", en total cinco jugadores del equipo lorquino, podrían abandonar la entidad. Algunos de esos futbolistas, ya le han comunicado a sus representantes que le busquen equipo para salir del cuadro blanquiazul. Además los impagos de esos tres meses, también serian denunciados a AFE, por lo que las dificultades siguen creciendo para la llegada de un nuevo grupo inversor.

Tampoco se descarta que esta semana, los integrantes de la plantilla, tengan que limpiar el Artés Carrasco para poder jugar en esa instalación deportiva, ya que desde la concejalía de deportes se señaló a José Antonio Presa "Puskas" una serie de obligaciones que había que cumplir para utilizar la instalación deportiva, y que debido a la dejadez de funciones, hasta el momento no se ha cumplido.

Abandono total en el CF Lorca Deportiva que sigue perjudicando a la imagen del club y de la plantilla que dentro de los posible, intenta dar la cara ante todas las adversidades.