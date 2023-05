España golea a Suiza (3-0) y se mete en semifinales

La selección española sub 17 ya está en semifinales del Europeo que se celebra en Tallin (Estonia) y lo ha hecho consiguiendo dos victorias solventes en sus dos primeros partidos de competición. 2-0 ante Alemania y 3-0 ante Suiza, este último partido, siendo muy superiores y donde Cris logró un hat trick en sólo 45 minutos.

En esta ocasión Daniela Arques, jugadora del Alhama Féminas saltó al terreno de juego en el minuto 46, en sustitución de la autora de los tres goles. Hasta la fecha ha jugado, 72 minutos en el primer partido ante Alemania y la segunda parte ante el cuadro suizo.

La selección española se presentaba en el Estadio Lilleküla con la confianza bien alta tras la victoria conseguida ante la campeona continental en el debut y no faltaron a su cita con el buen juego y, por supuesto, con el gol.

El combinado helvético comenzó el choque con una idea clara, quitarle la pelota a España. Una tarea más que difícil en la que las jugadoras de Verónica Maglia no encontraron una respuesta satisfactoria. De hecho, fue todo lo contrario. Poco más de seis minutos tardó en llegar el primer tanto de Cris. La delantera no vio puerta ante Alemania y se mostró ambiciosa por mandar el balón al fondo de las redes desde el pitido inicial. La jugada por la derecha fue de Noa Ortega, que cedió para que la futbolista del Atlético de Madrid definiese en la corta distancia con la calidad que la caracteriza.

Una calidad que hizo a Cris conseguir su doblete particular en menos de diez minutos. En esta ocasión, cazó un balón en la frontal del área y no dudo en mandarla a guardar con un potente disparo. La guardameta suiza, Ammar, se estiró pero no consiguió blocar el balón.

El equipo de Kenio Gonzalo gozó de numerosas ocasiones en los primeros 45 minutos. Las más claras de Vicky López, que no llegó a rematar potente dentro del área, y Cris Librán, por partida doble, con sendos disparos apareciendo desde atrás. Cuando parecía que se iba a llegar al descanso con la renta de dos goles, sorpresa, volvió a aparecer Cris para firmar el hat-trick. Como tocada por una varita mágica, todo lo que pasaba por sus botas iba para dentro. En esta ocasión, batió a Ammar con un disparo cruzado instantes antes del que la colegiada señalase el camino de vestuarios.

Durante el segundo período, el combinado nacional supo jugar con la renta de goles e ir bajándole las pulsaciones al partido. Suiza tuvo que echar el resto en busca de una remontada imposible y se acercó a los dominios de Alazne Estensoro, pero entre la guardameta, que firmó dos buenas paradas, y la zaga, España logró cerrar la victoria con comodidad. Una victoria que le hace ya poder pensar en las semifinales aunque quede por disputarse el tercer partido de la fase de grupos, el cual será ante una Estonia con cero puntos.

El próximo partido para cerrar la fase de grupos, será el 20 de mayo ante la anfitriona, Estonia que en los dos partidos disputados no ha podido sumar punto alguno.

