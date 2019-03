Entrada gratuita para la gran final

Los próximos nueve puntos serán vitales para que el Lorca CF Base DH pueda lograr la salvación, y los de Paco Lorca, les ha tocado bailar con la más fea. Tras el empate a uno ante Torre Levante, equipo que marca la zona de descenso, recibirán el próximo sábado en el Mundial 82 al CD Roda, que está en quinta posición de la tabla clasificatoria. Tras ese partido, salida a Valencia para jugar ante el Levante y cerrar la temporada en casa ante el Villarreal, estos dos últimos equipos que se encuentran en las dos primeras posiciones de la clasificación.

El partido ante La Roda, será vital para no entrar en zona de descenso y no poder depender de uno mismo. Así lo ha visto la directiva lorquina que ha decidido poner entrada gratuita para que los aficionados al fútbol en Lorca, apoyen a las jóvenes promesas del fútbol lorquino y sientan el respaldo de la grada en este transcendental choque, donde un punto podría ser un tesoro. A falta de tres jornadas, todo está abierto y el objetivo será no pinchar.

Actualmente, el Real Murcia ha respirado tras ganar los tres últimos partidos y sumar 9 de 9, colocándose con 31 puntos, empatado con los blanquiazules.

El equipo grana ha reaccionado desde la llegada de Tomi y cerrará la liga con Racing Algemesí, Torre Levante y CD Roda. Algemesí es colista y muy alejado de la salvación y Torre Levante llegará con pocas opciones de salvación tras enfrentarse a Elche este próximo fin de semana.

Paco Lorca y los suyos, jugarán este sábado una auténtica final, donde los tres puntos serán vitales para dar un paso de gigante de cara a la permanencia.