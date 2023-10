El CF Lorca Deportiva recibirá en el Estadio Artés Carrasco a la SD Eibar el próximo 30 de octubre, 1 o 2 de noviembre. El equipo eibarrés dirigido por Etxeberria y Jorge Pérez, quien fuera ex jugador del Lorca Deportiva CF y ex entrenador del Lorca FC o Lorca CF Base entre otros, será el rival del equipo lorquino en primera ronda de Copa el Rey.

La SD Eibar se encuentra ahora mismo en sexta posición de Segunda División y es uno de los equipos importantes de la categoría de plata del fútbol español, ya que su objetivo es el ascenso a Primera División.

Jugadores como Luca Zidane, Aketxe, Vencedor, Stoichkov, Tejero o Arbilla militan en sus filas.

Por su parte el Águilas FC recibirá en el Centenario El Rubial a la SD Huesca, equipo que no atraviesa ahora mismo su mejor momento ya que está en 21ª posición de Segunda División, descenso a Primera RFEF, a tres puntos de la salvación.

Pulido, Vallejo, Kanté, Kortajarena o Kento son algunos de los jugadores del plantel aragonés, que tendrá un partido difícil y complicado en el siempre difícil estadio de El Rubial.

Además el Deportivo Murcia se enfrentará al Deportivo Alavés de primera división. El equipo de Primera Autonómica se medirá al equipo vasco en tierras murcianas, el FC Cartagena al Azuaga, el Yeclano Deportivo en casa ante el Atlético Sanluqueño, el UCAM Murcia en el BeSoccer ante el Linares Deportivo y el Arandina al Real Murcia CF