Edu Serrano "El Muleño ya le puso las cosas difíciles al Lorca Deportiva"

Edu Serrano, lateral zurdo del Águilas FC indica a COPE que el objetivo para este sábado será "obtener una victoria fuera de casa ante un equipo que juega bien al fútbol, al CF Lorca Deportiva se lo pusieron complicado y será un partido difícil"

Serrano que no pudo terminar el partido ante Ciudad de Murcia por problemas gástricos, ya está a disposición del mister "me sentí mal durante el partido y no pude continuar"