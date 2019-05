Difícil pero no imposilbe

El Águilas FC necesita una carambola para no quedarse en blanco esta temporada. El equipo costero se impuso 3-1 ante el Imperial con goles de José David que suma 19 dianas y certifica una gran temporada en el cuadro blanquiazul. Joaquín y Bruno Caballero cerraron la victoria ante el filial grana que en ningún momento puso en aprietos la portería defendida por Javi Soto.

Los de Gaspar Campillo hicieron los deberes y pusieron en aprietos a Churra y Pulpileño que también hicieron sus obligaciones y por lo tanto dejan al equipo de Águilas con una posibilidad remota de lograr el objetivo, pero no imposible.

Los aguileños deberán ganar de forma obligatoria ante el CD Algar y esperar que Churra pierda y que el Pulpileño pierda o empate.

Además se podría producir un triple empate a 74 puntos, para ello el Águilas debería ganar, Churra perder y Pulpileño empatar. Si se produciera ese caso, el que ocuparía la cuarta posición es el Águilas FC, equipo que ha logrado más puntos entre los tres implicados.

Para ese partido ante el cuadro cartagenero, Gaspar Campillo pierde para ese partido a José Manuel que vio la quinta cartulina amarilla.



En caso de no salir las cuentas para el Águilas FC, los aguileños se quedarían fuera de la fase de ascenso a Segunda B por segundo año consecutivo, algo que no ha sucedido en la localidad costera en los últimos años.