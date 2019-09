Derbi femenino para abrir boca

El Lorca Féminas está preparando el partido ante el Real Murcia Féminas que se jugará el próximo sábado a las 18.00 horas en el Mundial 82.

Las chicas de Sergio Sánchez, tras no poder jugar el primer partido ante Mislata por las condiciones climatológicas, debutarán en casa ante el equipo murciano, en un derbi que siempre es especial como indica la delantera del equipo lorquino, Marta.

"Como todos sabemos los derbis hay que jugarlos con intensidad, tenemos ganas de que comience la liga por las lluvias. En casa, debemos estar a tope, el objetivo será jugar bien y lograr la victoria"

Para la onubense la temporada no ha sido muy positiva en resultados pero las sensaciones son buenas "esperamos seguir en buena línea. Personalmente empecé con ganas la pretemporada, quiere responder al club la confianza que me ha dado. El trabajo con el cuerpo técnico está siendo bueno"

En cuanto al partido ante Mislata, el cuadro valenciano y el lorquino están estudiando la fecha del 9 de octubre