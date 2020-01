Dejen salir antes de entrar

"Antes de entrar, dejen salir" es una norma de cortesía que se aplica cuando se va acceder algún lugar y que se utiliza para aprovechar el hueco que dejen las personas que hay dentro, por los que están esperando en la puerta. Este frase debe ser utilizada durante los próximos días en el CF Lorca Deportiva, ya que para poder hacer fichas a los nuevos jugadores que se incorporen antes se deben producir salidas.

El club de la ciudad del Sol tiene el cupo de fíchas sénior completo (16) por lo que tras la llegada de Musoni, Ibán Urbano y el cuerpo técnico deberá dar de baja a uno de los actuales jugadores de la plantilla blanquiazul que es mayor de 23 años.

Las plantillas están confeccionadas por 6 jugadores sub 23, pudiéndose utilizar todas esas fichas o dejarlas libres, pero no se puede superar el límite de 16 jugadores que no sean sub 23.

En el caso del CF Lorca Deportiva, Paquito y Francisco Miñarro son los únicos jugadores que ocupan esas fichas destinadas a menores de 23 años, quedando libres cuatro más, tras la salida de Kaká, Koné, Mati Ratón, Antonio Sánchez y la cesión al Mazarrón de Serrano.

La llegada del delantero belga Mussoni a la disciplina lorquina, obliga al cuadro blanquiazul a dar una baja de las 16 fichas sénior. Mussoni se ha ganado la confianza del cuerpo técnico tras los cuatro goles marcados en once partidos con la camiseta del Mazarrón CF y el buen trabajo desarrollado en el equipo revelación del grupo XIII.

De esta forma, durante los próximos días, se debe conocer quien dejará hueco al delantero belga para ocupar su ficha y así poder sumar una pieza más al ataque lorquino.

Garre y Pinteño son jugadores que pueden tener las horas contadas en el equipo lorquino, ya que por simple descarte, son los jugadores con más números para salir de la entidad lorquina. Carrasco con 12 goles y Bolo con 11 dianas son intocables en el ataque del equipo lorquino, más si cabe cuando el objetivo marcado es el ascenso sí o sí. La llegada de Mussoni, que se perfila como sustituto de lujo de la dupla titular, hace que Garre se coloque en la rampa de salida.

Pinteño también podría ser el descarte ya que es un jugador que está como tercer lateral derecho. Luismi López tiene su puesto garantizado en esa posición y el alta federativa de Antoñito, relega al almeriense a una tercera opción en el costado derecho, siendo uno de los pocos jugadores que no ha disputado apenas minutos en la primera parte de la temporada (252 minutos) en cuatro partidos.

La plantilla blanquiazul es la formada por Hortal y Pablo Sanz como porteros, Luismi, Antoñito, Pinteño, Sergio Rodríguez, Eric, Cifuentes y Robles como defensas, Higgins, Samu, Oliva, Manu Costa, Paquito y Miñarro como centrocampistas y Carrasco, Bolo y Garre como delanteros.

En total son 18 efectivos, 16 sénior y 2 sub 23.

Hortal, Pablo Sanz y Antoñito regresaron a la entidad lorquina tras la salida de los anteriores gestores y se marcharon por impagos Adriá, Guille y Ramón Marimón.

Tal y como adelantábamos la semana pasada, el central Galiano también interesa al cuadro blanquiazul, por lo que la entidad lorquina deberá analizar la salida de otro jugador mayor de 23 años, en caso de cerrar la llegada del madrileño. Salvo en la contratación de jugadores sub 23, el equipo de Ibán Urbano deberá "dejar salir, antes de entrar".