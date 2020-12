Con la mirada puesta en la Copa del Rey

La RFEF ha emitido un comunicado a los clubes que van a disputar la primera ronda de la Copa SM El Rey para darles a conocer algunos asuntos relacionados con la disputa de la primera eliminatoria de la competición del K.O, donde entran a partir de esta eliminatoria los equipos modestos. Clubes de Preferente, Tercera División y Segunda B, que se enfrentarán a equipos de Primera y Segunda División, salvo el Real Madrid, FC Barcelona, Athletic de Bilbao y Real Sociedad que quedan exentos al participar en la Supercopa de España.

En esta primera eliminatoria y salvo cambio de última hora, sólo serán televisados los partidos que afecten a clubes de Primera División, siendo esos partidos los que tendrán un horario fijado por la RFEF y la LFP.

Es el caso del Racing Murcia, que se mide al Levante UD. El cuadro de Morris Piagnello que ha fichado al futbolista internacional por Inglaterra, Lescott. El ex jugador del Manchester City, de 38 años de edad y que lleva tres retirado de los terrenos de juego que es uno de los fichajes estrella del club murciano para esa eliminatoria.



En cuanto al CF Lorca Deportiva y el Atlético Pulpileño, serán por lo tanto, los equipos que jueguen en casa los que determinen el horario de los encuentros, teniendo como posibilidad ubicarlos en la franja comprendida entre el martes 15 de diciembre y el juves 17 de diciembre.

En el caso del Atlético Pulpileño - CD Lugo, según ha podido saber DXT COPE, el partido se jugará el martes 15 a las 18.30 horas, aunque el horario de este partido no está confirmado de forma oficial. El club almeriense tiene previsto que el partido se celebre a esa hora en su terreno de juego, ya que por el momento, no ha recibido notificación contraria por parte de la RFEF. De confimarse la cita, será una fiesta para la localidad almeriense, ya que desde la RFEF, de forma conjunta con la asociación de clubes españoles se está analizando la posibilidad de que en estos partidos se de via libre a la presencia de público en las gradas de los estadios, lo que supondrá una inyección económica importante para los clubes modestos, siempre y cuando se presente un estricto protocolo de seguridad COVID19 como ya están haciendo algunos clubes en competición liguera.



En cuanto al partido entre el CD Numancia y el CF Lorca Deportiva, COPE ha podido saber que se baraja el miércoles 16 de diciembre a las 19.30 horas para la disputa del encuentro en Los Pajaritos.

De esta forma, el equipo de Ibán Urbano jugará este domingo a las 12.00 horas contra el Granada B en el Artés Carrasco, sábado 12 o domingo 13 contra el Sevilla Atlético en la Ciudad Deportiva del Sevilla FC y el miércoles 16 contra el CD Numancia. Tres partidos con los que dará por cerrado el 2020.

Si Atlético Pulpileño, CF Lorca Deportiva o algún otro equipo de la Región de Murcia (UCAM Murcia, Racing Murcia, Cartagena o Yeclano Deportivo) logran pasar esta primera ronda de Copa del Rey, comenzarían el año 2021 con la segunda eliminatoria que se celebrará el 6 de enero, día de Reyes.