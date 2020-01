Carrasco dos semanas de baja

El CF Lorca Deportiva ha comenzado a preparar el partido ante el Muleño CF que se jugará en el Municipal de Mula este domingo a las 16.30 horas. Los lorquinos jugarán su segundo partido consecutivo lejos del Artés Carrasco tras ganar 0-3 ante el Águilas FC.

Para esta cita, Ibán Urbano podrá contar con Eric que se ha recuperado de su lesión, mientras que Sergio Rodríguez seguirá una semana más por temas musculares.

Una de la bajas importantes para viajar a Mula será la del máximo goleador blanquiazul, Andrés Carrasco, con 14 goles que se perderá los dos próximos partidos por un pinchazo en el gemelo de su pierna derecha.

También será baja importante la del lateral derecho Luismi, que vio la quinta amarilla ante el cuadro costero.

En el lado positivo está la recuperación de Eric, que podría regresar al once inicial tras estar lesionado. Además de estos temas deportivos, la plantilla sigue pendiente de los asuntos burocráticos de Mussoni y Tomás Baroni.

El delantero sigue sin tener el "O.K" del Mazarrón para traspasar la ficha al cuadro lorquino y su situación sigue en "stand by" mientras que Tomás Baroni podría utilizar la ficha de Pinteño para su incorporación a la plantilla. De esta forma, el delantero belga, necesitaría otra ficha libre, que no sea de un jugador sub 23, en la que está trabajando el equipo lorquino.

Garre que estaba en la rampa de salida, ahora parece que cuenta con la confianza de la nueva directiva y por lo tanto se tendrá que estudiar en los próximos días, las salidas y posibles incorporaciones que se acometerán en la recta final del mercado de fichajes.

Por el momento, se estudia la incorporación del Vicente Meca, joven jugador que estuvo el curso pasado en el Lorca CF Base de División de Honor y que comenzó el año con el Águilas FC, y también la incorporación de Galiano, futbolista que militó en el equipo lorquino el curso pasado, pero que el Pozuelo de Alarcón no quiere dejar salir.

Con esta situación, Ibán Urbano, podría completar la expedición de 18 para el partido de Mula, incorporando jugadores de la cantera, caso como Sergio Piñero que destacó durante los minutos que estuvo sobre el terreno de juego anotando su primer gol con la camiseta lorquina.