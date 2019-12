Buscando el punto

Francisco Lorca sigue con su racha de partidos sin perder en el banquillo del Águilas FC. Los aguileños siguen dejando muestras de su mejoría pero no se ve reflejado en el casillero de puntos. El equipo costero empató a un gol en su visita a Mula, donde se adelantó por mediación de José David, el atacante ya suma cinco goles, y empató en la recta final del encuentro el equipo local merced a un gol de penalti transformado por Chuecos.

Lorca formó con un once donde destacaba Rubén Primo y Fran como centrales, con Barrenetxea en el centro del campo y Perico con libertad de movimientos.

El primer acto terminó con ventaja para los blanquiazules, pero una acción dentro del área a falta de 15 minutos para el final, motivó el penalti del empate y dejó sin premio a los aguileños que siguen en mitad de tabla con 19 puntos y alejados de los puestos de playoff.

Tras este empate, el Águilas FC viajará a Murcia para medirse el domingo a las 12.00 horas ante el Imperial en Espinardo. Perico vio la quinta amarilla y no podrá jugar, por lo que será una baja importante para Paco Lorca que por el momento no conoce la derrota. Tres empates (Huércal Overa, Churra y Mula) y una victoria ante el Olímpico de Totana es el bagaje del técnico lorquino.