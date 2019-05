El Brócoli Mecánico quiere hacer historia

El mejor ciclismo nacional será protagonista en Lorca durante el mes de junio. Concretamente a finales de junio, entre el 28, 29 y 30 de junio la Región de Murcia acogerá las cinco pruebas del Campeonato de España de ciclismo de carretera que contará con la presencia de los mejores ciclistas a nivel nacional en categoría élite, élite UCI, sub 23 y féminas.

El murciano, Alejandro Valverde, integrante del Movistar y actualmente maillot multicolor que le acredita como el mejor del mundo, recibirá un homenaje por parte de la Real Federación Española de ciclismo aprovechando la cita en su tierra natal.

Las competiciones arrancarán el viernes 28 con la disputa de la contrarreloj individuales que se disputarán en Yecla.

El sábado, se dará la primera salida de las pruebas en línea, que discurrirá entre las localidades de Archena y Lorca, teniendo su línea de meta en la ciudad del Sol.

Los primeros en disputarse la corona como campeón de España serán los sub 23, mientras que en la jornada de tarde, será turno para las féminas élite y sub 23 quienes peleen por el título de Campeonas de España.

Por último, la jornada del domingo será el turno para decidir el campeón de España élite con una prueba que tendrá su salida en Los Alcázares y la llegada en Murcia.

En esta última prueba podría entrar por primera vez en la historia un equipo de Lorca, se trata del Brócoli Mecánico Sakata que actualmente está en 15ª posición de la general por equipos de Copa de España élite y sub 23 con 260 puntos.

El equipo de Manu García, está marcando precisamente el corte para lograr esa hazaña y competir el 30 de junio con equipos de la talla de Movistar, Caja Rural, Burgos y Euskadi entre otros.

El calendario, a falta de dos citas, es propicio para cerrar el billete al Campeonato de España ya que el 16º clasificado es Baque con 194 puntos (-66) y el Pemoy-Guillen Motor es 17º con 149 puntos (-111).

El final estará reñido para los tres equipos que luchan por esa última plaza, ya que de las dos pruebas que restan para el final, los lorquinos acudirán el 25 de mayo a el Gran Premio de Zeneta (Murcia) donde esperan puntuar con Rosendo Márquez y Jatniel Rodríguez como hombres más destacados, pero no podrán acudir este domingo 19 al Memorial Isaac González de Vilanova y la Geltrú.



Restan por lo tanto, quince días para conocer si el equipo del BRÓCOLI CICLISTA SAKATA, hace historia y los Rosendo Márquez, Jatniel Rodríguez, Francisco Daniel Mulero, Antonio Cánovas y cía compiten con ciclistas de la talla de Alejandro Valverde, Jose Joaquín Rojas, Luis León Sánchez, Rubén Fernández, etc...