Atado el último refuerzo

El Lorca FC tiene prácticamente cerrada la incoporación de un mediocentro argentino que reforzará el centro del campo del cuadro lorquino en la recta final de la competición. DXT Cope adelantó las conversaciones que el club mantenía con un jugador extracomunitario para incoporarlo al equipo de cara a la recta final de la competición. Junto a la llegada del delantero ecuatoriano Miguel Álvarez, se trabajaba en la incoporación de otra pieza más, se trata de un futbolista argentino, del que no se han dado muchos detalles desde el club lorquino. Jaime Pérez y Roberto Torres, presidente y entrenador, han estado en conversaciones para tratar de desatascar el proceso burocrático complicado que tenía que resolver el futbolista para poder recalar en el equipo lorquino, algo que se ha resuelto en las últimas horas y que permitirá al sudamericano volar hasta España en el plazo de 10 a 15 días e incoporarse al trabajo con el resto del grupo.

Según ha podido saber esta redacción, el acuerdo entre el jugador y el club es total, y la intención del cuadro lorquino es poder contar con el centrocampista argentino de cara al derbi de la Ciudad del Sol que le medirá ante el CF Lorca Deportiva el fin de semana del 14 de Abril.



Roberto Torres, indicó que a COPE que "pendiente de otros movimientos, que están en situación similar a Miguel, que han terminado temporada al otro lado del charo y si hay posibilidades de traer otro jugador más, lo haremos". El máximo mandatario blanquiazul, también indicó en la última comparecencia pública ante los medios de comunicación que "es un jugador que tiene nacionalidad extranjera y estamos esperando la situación de visado, si se resuelve se incorporará y si no se resuelve no podríamos hacer nada. Es un jugador del centro del campo"



De esta forma, el Lorca FC daría por cerrada la plantilla con la incorporación de este jugador que está en paro y completaría el número de fichas disponibles. En total serían 22 jugadores contando con el lesionado Franco Nicolini, que finalmente no ha tenido que pasar por el quirófano para recuparse de su lesión de rodilla.

Con la incorporación de este futbolista, desde la dirección deportiva se considera que se tiene una plantilla muy competitiva que que optará a quedar lo más alto posible en el grupo XIII de Tercera División y dar el salto a la Segunda División B del fútbol español.